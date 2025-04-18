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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر أرخص سيارة تقدمها شيري في الامارات .. صور

شيري اريزو 5
شيري اريزو 5
صبري طلبه

تقدم شيري الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل مختلف الاسواق العالمية والعربية، وتتنوع هذه الاصدارات من ناحية التجهيزات الفنية والتصميمات سواء الداخلية والخارجية، مثل الـ SUV والكروس أوفر، والسيدان، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 

تعتبر السيارة شيري اريزو 5 من أرخص سيارات السيدان المطروحة في الإمارات، مع تقديمها بعدد من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب وسائل الحماية والأمان، مع سعر يصل إلى 35.795 درهم إماراتي.

شيري اريزو 5 

القدرات الفنية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2025

تستمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 أوامر الحركة من ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 114 حصانا و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تصل السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 7 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري اريزو 5 

تجهيزات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 

تضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة متعدد الوظائف، منفذ طاقة، نظام ترفيهي صوتي، مدخل AUX و USB، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، فتحة سقف كهربائية.

زودت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 بقفل مركزي للأبواب، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن خلفية تتيح لقائد المركبة سهولة عملية الاصطفاف، كاميرا خلفية، ريموت تحكم، مصابيح بتقنية LED، إشارات جانبية للمرايات، مصابيح داخلية للقراءة.

شيري اريزو 5 

أبعاد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 

تأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 بأبعاد خارجية بلغت 4.572 مم للطول الكلي، و1.825 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.482 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.670 مم.

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