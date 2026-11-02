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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبير نعمة تعود إلى المسرح بعد وفاة والدها وتهديه أغنية «يا طير» لفيروز

الفنانة عبير نعمة
الفنانة عبير نعمة
أوركيد سامي

عادت الفنانة اللبنانية عبير نعمة إلى لقاء جمهورها من جديد، بعد فترة من الغياب فرضتها الظروف الإنسانية الصعبة التي مرت بها عقب وفاة والدها مطلع شهر أكتوبر الماضي، واختارت أن تكون عودتها إلى الغناء محمّلة برسالة مؤثرة من الحب والوفاء، خلال الحفل الذي أحيته يوم الجمعة الماضي في مدينة هامبورج الألمانية، حيث حرصت على استحضار ذكرى والدها الراحل من خلال لفتة إنسانية لامست مشاعر الحاضرين.

وشهد الحفل لحظة مؤثرة عندما قررت عبير نعمة إهداء أغنية «يا طير» للسيدة فيروز إلى روح والدها، وقبل أن تبدأ في تقديم الأغنية، وجهت رسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن ألم الفقد والاشتياق للأشخاص الذين يرحلون عن حياتنا، لكن تظل ذكراهم حاضرة في كل التفاصيل، وقالت: «لكل اللي راحوا وأخذوا معهم جزء من روحنا، لكل اللي فلوا بس بقيوا بكل التفاصيل، لكل اللي صاروا على أطراف الدني، إلى أبي ولكل من تركونا».

وبعد كلماتها المؤثرة، بدأت عبير نعمة في أداء أغنية «يا طير»، في لحظة امتزجت فيها الموسيقى بمشاعر الحنين والحزن، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على مساندتها والتصفيق لها بحرارة، تقديرًا للحظة الإنسانية التي شاركتهم إياها على المسرح، خاصة أنها تمثل أول ظهور فني لها منذ رحيل والدها.

إطلالة سوداء تليق بأجواء الحفل

وظهرت عبير نعمة خلال الحفل بإطلالة سوداء، عكست الحالة التي تعيشها بعد فقدان والدها، وجاءت متماشية مع الأجواء العاطفية التي سيطرت على عودتها إلى الغناء، فيما استقبلها الجمهور بتصفيق حار فور صعودها إلى المسرح، في مشهد حمل الكثير من مشاعر الدعم والمحبة، وعكس حرص الحاضرين على التعبير عن تضامنهم معها في هذه المرحلة الصعبة.

ولم تكن أغنية «يا طير» مجرد فقرة غنائية ضمن برنامج الحفل، بل حملت معنى شخصيًا خاصًا بالنسبة للفنانة اللبنانية، التي اختارت من خلالها التعبير عن اشتياقها لوالدها واستحضار ذكراه أمام جمهورها، لتتحول اللحظة إلى واحدة من أبرز محطات الحفل وأكثرها تأثيرًا.

تفاصيل عزاء والد عبير نعمة

وكانت عبير نعمة قد مرت بحالة من الحزن الشديد عقب وفاة والدها، وظهرت متأثرة خلال مراسم العزاء التي أقيمت يوم 2 أكتوبر الماضي داخل صالون كاتدرائية سيدة العطايا في قرية أدما بقضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

وحرصت الفنانة اللبنانية خلال مراسم العزاء على البقاء إلى جانب والدتها، وتبادلت معها الأحاديث في أجواء غلب عليها الحزن والبكاء، وسط حضور عدد من المعزين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة الأسرة في مصابها.

ورحل والد عبير نعمة في الأول من أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة، حيث خضع لفترة من العلاج بعيدًا عن الأضواء، قبل أن يعلن خبر وفاته، الذي ترك أثرًا كبيرًا في حياة الفنانة اللبنانية.

والدها صاحب دور مهم في علاقتها بالموسيقى

وكان لوالد عبير نعمة دور مهم في ارتباطها بالموسيقى منذ سنوات طفولتها، وهو ما جعل إهداءها أغنية «يا طير» في أول حفل لها بعد وفاته يحمل دلالة عاطفية مضاعفة، إذ لم تكن تستعيد من خلالها ذكرى شخص عزيز فقط، بل تستحضر أيضًا جانبًا من البدايات والذكريات التي شكلت علاقتها بالفن والغناء.

وبهذه العودة، قدمت عبير نعمة لحظة إنسانية استثنائية جمعت بين الفن والمشاعر الشخصية، مؤكدة أن بعض الأغنيات تتجاوز حدود الأداء الموسيقي لتصبح وسيلة للتعبير عن الحب والاشتياق والوفاء لمن غابوا عن أعيننا، لكنهم يظلون حاضرين في الذاكرة والوجدان.

الفنانة عبير نعمة اخبار الفن نجوم الفن

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