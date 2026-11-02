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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي يحذر الزمالك: «لو مدخلوش مستثمر حقيقي هيكون زي الإسماعيلي وهيهبط»

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

حذر باسم مرسي، نجم نادي الزمالك السابق، من خطورة الأوضاع المالية والإدارية التي يمر بها الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن النادي أصبح بحاجة ماسة إلى تدخل جاد لإنقاذه من الأزمات المتلاحقة التي تهدد استقراره ومستقبله.

وشدد مرسي على ضرورة دخول مستثمر حقيقي إلى نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، يمتلك الإمكانات المالية والقدرة على تقديم الدعم اللازم، من أجل معالجة الأزمات التي يعاني منها النادي، وتوفير الاستقرار الذي يساعد الفريق على المنافسة وتحقيق طموحات جماهيره.

باسم مرسي يحذر الزمالك من مصير الإسماعيلي

وأوضح نجم الزمالك السابق، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة «ON E»، أن استمرار الأوضاع الحالية دون وجود حلول جذرية قد يدفع القلعة البيضاء إلى الدخول في مرحلة أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن غياب المستثمر الجاد يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل النادي.

وقال باسم مرسي إن الزمالك إذا لم يتمكن من إدخال مستثمر حقيقي قادر على تحمل المسؤولية وتوفير الموارد المالية المطلوبة، فقد يواجه مصيرًا مشابهًا لما يمر به النادي الإسماعيلي، الذي عانى خلال السنوات الأخيرة من أزمات مالية وإدارية أثرت بشكل واضح على نتائجه ومكانته في الكرة المصرية.

الهبوط تهديد محتمل بسبب الأزمات المالية

وأضاف أن التحذير من وصول الزمالك إلى مرحلة الهبوط ليس أمرًا مبالغًا فيه، في ظل استمرار المشكلات دون حلول عملية، مؤكدًا أن الأندية الكبرى لا يمكنها الاعتماد على تاريخها وجماهيريتها فقط، بل تحتاج إلى إدارة قوية وموارد مالية تضمن استمرارها في المنافسة.

واختتم باسم مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن إنقاذ الزمالك يتطلب تحركًا سريعًا ووضع خطة واضحة لإعادة الاستقرار المالي والإداري، مع ضرورة البحث عن مستثمر جاد يمتلك مشروعًا حقيقيًا للنهوض بالنادي، حتى لا تتفاقم الأزمات ويصبح الفريق مهددًا بفقدان مكانته بين كبار الكرة المصرية

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