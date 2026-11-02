موقف وزارة الرياضة من شركة الكرة بالزمالك.. وسبب تأجيل صيانة استاد القاهرة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل موقف الجمعية العمومية لنادي الزمالك من ملف الاستثمار في شركة كرة القدم، موضحًا حدود صلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في تحديد نسب المشاركة والملكية.

قال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جلال ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن مجلس إدارة الزمالك يتعين عليه الحصول على موافقة الجمعية العمومية حال الاتجاه إلى طرح نسبة 51% من أسهم الشركة للاستثمار، بينما يكون اتخاذ القرار من اختصاص مجلس الإدارة إذا كانت حصة المستثمرين أقل من هذه النسبة.

وأضاف أن الجمعية العمومية تملك الحق في رفض منح المستثمر النسبة الحاكمة داخل شركة الكرة، باعتبارها الجهة التي يحق لها الموافقة على هذا التوجه أو رفضه وفقًا للنسبة المطروحة.

وفي سياق آخر، تحدث المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن أرضية استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أنها تضم واحدًا من أفضل أنواع النجيل على مستوى العالم، وأن تغيير البذور الصيفية والشتوية إجراء معتاد في الملاعب الدولية، وليس أمرًا استثنائيًا.

أوضح أن أرضية الاستاد تعتمد على أنظمة متطورة تُصنف ضمن الأفضل عالميًا، ولذلك تُحدد مواعيد دورية لتنفيذ أعمال الصيانة المرتبطة بالموسمين الصيفي والشتوي، بما يحافظ على كفاءة الملعب وجودة أرضيته.

كشف الشاذلي أن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، تدخل من أجل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من منافسات البطولات الإفريقية على استاد القاهرة، نظرًا لأهميتهما الكبيرة على المستويين الجماهيري والتنافسي.

أشار إلى أن وزير الرياضة طلب إتاحة الفرصة أمام الأهلي لخوض مباراته الافتتاحية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكذلك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على حالة أرضيته.

اختتم بأن أهمية الجولة الأولى في المشوار الإفريقي للفريقين، ورغبة كل منهما في خوض اللقاء على ملعبه، دفعت إلى اتخاذ قرار بتأجيل أعمال الصيانة المقررة لاستاد القاهرة، حتى يتمكن الأهلي والزمالك من خوض مباراتيهما عليه.