قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق
وظائف وزارة العمل 2026.. رواتب تصل إلى 16 ألف جنيه وشروط التقديم
تحديث ضخم من واتساب.. 8 تغييرات جديدة ستصل إلى هاتفك قريبا
مقـ.تل أكثر من 20 بحارا.. القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران باستهداف المدنيين في الخليج
هل الدعاء وقراءة القرآن عند دفن الميت بدعة في الدين؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
أجواء صيفية بامتياز.. القاهرة تسجل 32 درجة اليوم وتحذير هام من الأرصاد
بمدى 848 كم.. المواصفات الكاملة لسيارة ديبال G318 2026
ثقة دولية بالإصلاح المصري.. الشراكة مع "البنك الدولي" ترتكز على تاريخ ممتد ودعم لـ"رؤية 2030"
هجوم إلكتروني يضرب تطبيق الطوارئ الروسي.. رسائل تحذيرية مزيفة تثير القلق بين السكان
حركة تهويش.. مدرب منتخب تنس الطاولة المشطوب يكشف كواليس واقعة زينة فاروق
70 هجوما و484 ضحية.. السودان يشكو إثيوبيا لمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف وزارة الرياضة من شركة الكرة بالزمالك.. وسبب تأجيل صيانة استاد القاهرة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل موقف الجمعية العمومية لنادي الزمالك من ملف الاستثمار في شركة كرة القدم، موضحًا حدود صلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في تحديد نسب المشاركة والملكية.

قال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جلال ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن مجلس إدارة الزمالك يتعين عليه الحصول على موافقة الجمعية العمومية حال الاتجاه إلى طرح نسبة 51% من أسهم الشركة للاستثمار، بينما يكون اتخاذ القرار من اختصاص مجلس الإدارة إذا كانت حصة المستثمرين أقل من هذه النسبة.

وأضاف أن الجمعية العمومية تملك الحق في رفض منح المستثمر النسبة الحاكمة داخل شركة الكرة، باعتبارها الجهة التي يحق لها الموافقة على هذا التوجه أو رفضه وفقًا للنسبة المطروحة.

وفي سياق آخر، تحدث المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن أرضية استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أنها تضم واحدًا من أفضل أنواع النجيل على مستوى العالم، وأن تغيير البذور الصيفية والشتوية إجراء معتاد في الملاعب الدولية، وليس أمرًا استثنائيًا.

أوضح أن أرضية الاستاد تعتمد على أنظمة متطورة تُصنف ضمن الأفضل عالميًا، ولذلك تُحدد مواعيد دورية لتنفيذ أعمال الصيانة المرتبطة بالموسمين الصيفي والشتوي، بما يحافظ على كفاءة الملعب وجودة أرضيته.

كشف الشاذلي أن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، تدخل من أجل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من منافسات البطولات الإفريقية على استاد القاهرة، نظرًا لأهميتهما الكبيرة على المستويين الجماهيري والتنافسي.

أشار إلى أن وزير الرياضة طلب إتاحة الفرصة أمام الأهلي لخوض مباراته الافتتاحية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكذلك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على حالة أرضيته.

اختتم بأن أهمية الجولة الأولى في المشوار الإفريقي للفريقين، ورغبة كل منهما في خوض اللقاء على ملعبه، دفعت إلى اتخاذ قرار بتأجيل أعمال الصيانة المقررة لاستاد القاهرة، حتى يتمكن الأهلي والزمالك من خوض مباراتيهما عليه.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

سعر الذهب الان

أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟

اسعار السبائك الذهب اليوم

ربع جرام 1760جنيه.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

سعر العملات الان

سعر الدولار اليوم في مصر.. تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك

ترشيحاتنا

هيا عبد السلام

هيا عبد السلام: الزواج علمني الهدوء والصبر والحكمة.. ومتمسكة بالهوية الخليجية في الفن

الفنانة مريم الجندي

مريم الجندي: سعيدة بمشاركتي في فيلم نصيب.. وياسمين صبري جدعة| خاص فيديو

تيم حسن

حقيقة رغبته في الزواج الثاني.. تيم حسن يكشف أسرارا جديدة عن حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد