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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ليست نشارة الخشب فقط.. حيل صادمة لغش الشاي لاتتخيلها

الشاي
الشاي
ريهام قدري

أثارت طرق غش الشاي المستخدمة في بعض الأسواق جدلًا حول مدى سلامة أحد أكثر المشروبات استهلاكًا، بعدما كشفت تقارير ودراسات أجنبية عن أساليب مختلفة للتلاعب بجودته، من بينها خلط أوراق الشاي بأوراق نباتات أخرى، وإعادة استخدام أوراق سبق نقعها، وإضافة ألوان صناعية لمنح المنتج مظهرًا أكثر جاذبية.

ولا يقتصر الغش على تغيير لون الشاي أو شكله، بل قد يمتد إلى استخدام مواد غير مخصصة للاستهلاك الغذائي، بهدف زيادة الكمية أو إخفاء رداءة الخامات، وهو ما يثير مخاوف بشأن سلامة المستهلكين.

طرق غش الشاي تثير الجدل.. أوراق مستعملة وألوان صناعية ومواد غريبة لزيادة الأرباح

بحسب مراجعة علمية أجراها باحثون من جامعة كوينز بلفاست، ونُشرت عام 2024 في مجلة Trends in Food Science and Technology، جرى تصنيف 9 أشكال مختلفة من الغش في الشاي، بعد مراجعة وقائع مسجلة في قواعد بيانات أوروبية متخصصة في الاحتيال الغذائي.

وأوضحت المراجعة أن أبرز صور التلاعب تشمل:

* إضافة الألوان الصناعية: استخدام صبغات غير مصرح بها لتغيير لون الشاي وجعله يبدو أكثر جودة، ومن بينها أصباغ السودان من الأول إلى الرابع وصبغة ميتانيل يلو.

* إعادة استخدام أوراق الشاي: خلط أوراق سبق استخدامها في تحضير المشروبات وتجفيفها مرة أخرى مع الشاي الجديد.

* خلط أوراق نباتات أخرى: استبدال جزء من أوراق الشاي بأوراق نباتية مختلفة وأقل تكلفة.

* إضافة مواد غريبة: استخدام نشارة الخشب أو مخلفات نباتية لزيادة حجم المنتج أو خلطه بمواد أقل قيمة.

* التلاعب بدرجة الجودة: بيع أنواع منخفضة الجودة على أنها أصناف مرتفعة الجودة، أو تقديم معلومات مضللة عن مصدر الشاي ونوعه.

كما أن تحسين مظهر الشاي بطرق غير مصرح بها كان أكثر أشكال الغش تسجيلًا، إذ مثّل 43% من الحالات التي تناولتها الدراسة. 

هل الألوان الصناعية المستخدمة في غش الشاي تشكل خطرًا على الصحة؟

حذرت الدكتورة سيلين أكبولوت، المتخصصة في تكنولوجيا الأغذية بجامعة أسكودار التركية، من استخدام بعض الأصباغ المحظورة في منتجات الشاي بهدف تقليد الجودة أو تغيير المظهر، موضحة أن بعض هذه المواد قد ترتبط بمخاطر صحية، تشمل التأثيرات المسرطنة المحتملة وتلف الكبد والكلى والحساسية والتراكم السام على المدى الطويل.

 كيف تكتشف الشاي المغشوش؟

هناك اعتقاد منتشر بأن وضع أوراق الشاي في المياه أو على ورقة بيضاء يكفي للكشف عن الغش، لكن المتخصصة التركية حذرت من الاعتماد على الاختبارات المنزلية باعتبارها وسيلة مؤكدة، مشيرة إلى أن إثبات وجود الألوان أو المواد المغشوشة يحتاج إلى تحاليل علمية داخل معامل معتمدة.

 نصائح عند شراء الشاي

* شراء الشاي من علامات تجارية معروفة وخاضعة للرقابة.

* التأكد من وجود بيانات الشركة المنتجة ورقم التشغيلة وبلد المنشأ.

* تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو المعروضة دون عبوات تضمن إمكانية تتبع مصدرها.

* عدم الاعتماد على لون الشاي وحده للحكم على جودته.

* الإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها إلى الجهات المختصة بسلامة الغذاء.

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