الزمالك يتلقى عروضاً لـ "شركة الكرة".. والإدارة تؤجل الحسم لحين موافقة الجمعية العمومية

قالت الإعلامية دينا سليم إن مجلس إدارة نادي الزمالك تلقى عدة عروض من شركات ومستثمرين بخصوص تأسيس وتفعيل "شركة نادي الزمالك لكرة القدم"، لكن جميع هذه العروض لا تزال مجرد كلام على الورق.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"وكافة العروض المقدمة لم تصل إلى حيز التنفيذ الفعلي حتى هذه اللحظة، ولا يوجد أي اتفاق ملموس على أرض الواقع".

وتابعت :"الإدارة تلقت بالفعل رغبات جادة، إلا أن النادي يتعامل بتأنٍ شديد، مشدداً على أن الزمالك لن يبرم أي اتفاق رسمي أو يدخل مرحلة التطبيق إلا بعد عرض الملف كاملاً على الجمعية العمومية المقبلة للحصول على موافقتها واعتمادها الرسمي".