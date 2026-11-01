استغل سقوط إنتر.. لاتسيو ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على كالياري 2-1

انفرد فريق لاتسيو بصدارة جدول الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه كالياري بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

واستغل لاتسيو خسارة منافسه إنتر ميلان على الصدارة أمس السبت في الديربي أمام جاره ميلان بنتيجة 1-3، ليتربع لاتسيو على قمة الترتيب.

تقدم كالياري أولًا بهدف في الدقيقة 21 عبر لاعبه مبالا نزولا، ثم نجح لاتسيو في تحويل تأخره إلى انتصار ثمين بفضل هدفي جوستاف إيساكسن في الدقيقة 36، وأندريا بينامونتي في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد لاتسيو إلى 28 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الذي تراجع للمركز الثاني، فيما توقف رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.