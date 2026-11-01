قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: تراجع ضعف القراءة والكتابة من 45% إلى 13.9%
"النفط" العراقية: أوبك+ تقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج في ديسمبر المقبل دون تغيير
من الأولى بدفن المرأة عند وفاتها؟.. دار الإفتاء تكشف الإجابة بالترتيب
سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر
الدولار يتراجع بقوة في مصر مع بداية الأسبوع.. متوسط السعر 55.80 جنيه بعد رفع الفائدة
مرتب30 ألف.. فرص عمل في شركة أمن وحراسة
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. أحدث أسعار الزيرو
سفير سنغافورة: تهديدات الملاحة في هرمز وباب المندب خطيرة للغاية.. وندعو للتنسيق مع مصر لحماية التجارة الدولية
مسار يتعادل مع صن دوانز في دورى أبطال أفريقيا للسيدات
نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأقدر على قيادة المرحلة.. وأتمنى مشاركة الجفالي أمام دجلة
الجهود متواصلة.. العثور على جثمان محمد سعيد ضحية سيول نويبع بمنطقة الزلقة|صور
جـ ـريمة القصاصين.. التفاصيل إنهاء حياة لاعب البنك الأهلي السابق في الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استغل سقوط إنتر.. لاتسيو ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على كالياري 2-1

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
أ ش أ

انفرد فريق لاتسيو بصدارة جدول الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه كالياري بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

واستغل لاتسيو خسارة منافسه إنتر ميلان على الصدارة أمس السبت في الديربي أمام جاره ميلان بنتيجة 1-3، ليتربع لاتسيو على قمة الترتيب.

تقدم كالياري أولًا بهدف في الدقيقة 21 عبر لاعبه مبالا نزولا، ثم نجح لاتسيو في تحويل تأخره إلى انتصار ثمين بفضل هدفي جوستاف إيساكسن في الدقيقة 36، وأندريا بينامونتي في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد لاتسيو إلى 28 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الذي تراجع للمركز الثاني، فيما توقف رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

فريق لاتسيو جدول الدوري الإيطالي إنتر ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

فيتامين د

4 أنواع من الأسماك تحتوي على فيتامين د أكثر مما تحتويه البيضة.. فما هما؟

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة

التركيز عند الأطفال

منها الموز والزبادي.. أطعمة تزيد مستوى تركيز طفلك خلال اليوم الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد