نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأقدر على قيادة المرحلة.. وأتمنى مشاركة الجفالي أمام دجلة

أكد شريف أشرف، لاعب نادي الزمالك السابق، أن مواجهة وادي دجلة تمثل فرصة مهمة للجهاز الفني من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء والعناصر الشابة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة دخول المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال شريف أشرف، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن معتمد جمال هو أكثر شخص يدرك طبيعة الظروف المحيطة بفريق الكرة، ويعلم جيدًا كيفية التعامل مع المرحلة الحالية واختيار العناصر المناسبة لكل مباراة.

وأضاف أنه يفضل مشاركة بعض اللاعبين أصحاب الخبرات أمام وادي دجلة، من أجل تحقيق التوازن داخل الفريق ومساعدة العناصر الشابة على الظهور بصورة جيدة.

وأشاد نجم الزمالك السابق بالدور الذي يقوم به عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه بمثابة مدرب داخل الملعب، بفضل خبراته الكبيرة وقدرته على توجيه زملائه ومساعدة الفريق على تنفيذ التعليمات الفنية.

وأعرب شريف أشرف عن أمنيته في رؤية الجفالي خلال مواجهة وادي دجلة، لمنحه فرصة المشاركة وتجهيزه بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

كما أشاد بالمستويات التي قدمها محمد حمد بعد حصوله على فرصة المشاركة، مؤكدًا أن اللاعب استغل الفرصة بصورة مميزة وأثبت امتلاكه إمكانيات جيدة.

وتحدث شريف أشرف عن طموحات الزمالك الأفريقية، معربًا عن أمنيته في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أن البطل لا ينشغل بالفرق المنافسة، وإنما يركز على تقديم أفضل ما لديه في كل مواجهة.