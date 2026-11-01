وزير الرياضة يتدخل لإنقاذ أرضية إستاد القاهرة قبل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تدخل الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لتأجيل زراعة البذرة الشتوية بأرضية استاد القاهرة الدولي، لحين انتهاء مباراتي الذهاب للأهلي والزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح هاني حتحوت، خلال حديثه ببرنامج «الكلام المظبوط»، أن إدارة استاد القاهرة قامت بدورها في هذا الملف، حيث خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية للاستفسار عن مواعيد المباريات، إلا أن الاتحاد لم يوضح وجود جولة إفريقية محددة خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، خاصة أن الأهلي والزمالك يأتيان ضمن التصنيف الأول، ومن المقرر أن يخوضا مباراتي الذهاب بالجولة الأولى على ملعبيهما.

وأشار إلى أن استاد القاهرة لم يرتكب أي خطأ في هذا الأمر، وكان من الطبيعي أن يصدر القرار من وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هيئة استاد القاهرة، وهو ما حدث من خلال تدخل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، لتأجيل أعمال زراعة البذرة الشتوية.

وشدد حتحوت على أن استاد القاهرة قام بكل ما عليه وزيادة، مؤكدًا أنه في حال عدم ظهور أرضية الملعب بالشكل المطلوب خلال منتصف الموسم، فلا يجب تحميل إدارة الاستاد المسؤولية، بعدما قامت بدورها في التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.