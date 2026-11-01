قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
إنترنت منزلي بدون خط أرضي في مصر.. النواب يناقشون إمكانية التطبيق
وسط تحديات 2011.. أحمد أبو الغيط: مبارك اختار حماية الدولة بتسليم السلطة للمجلس العسكري
ضم إيران وتركيا للجامعة العربية .. رد مبارك والسعودية على اقتراح عمرو موسي
عبد اللطيف وقنصوة يكرّمان الطالبة ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي 2026
انفجارات لورة على الحدود العراقية الكويتية وبيان عاجل للجيش الكويتي
منتخب مصر للناشئين يهزم الصين 4-0 في نصف نهائي كأس الخليج
سعر مرسيدس EQS موديل 2026 في السعودية
أبو الغيط يكشف كواليس خلاف بين مبارك وعمرو موسى بسبب القضية الفلسطينية
اقرأوا حتى تصابوا بالعمى.. أبو الغيط يوجه رسالة للدبلوماسيين ويشيد بصلابة وزراء الخارجية المصريين
«السيسي هو الرجل الذي سيحمي مصر».. أحمد أبو الغيط يكشف كواليس لقاء جمعه باللواء عمر سليمان
البرلمان العربي مدينا استهداف ناقلة الغاز القطرية: تهديد خطير لأمن المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يتدخل لإنقاذ أرضية إستاد القاهرة قبل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

استاد القاهره
استاد القاهره
نورهان عادل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تدخل الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لتأجيل زراعة البذرة الشتوية بأرضية استاد القاهرة الدولي، لحين انتهاء مباراتي الذهاب للأهلي والزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح هاني حتحوت، خلال حديثه ببرنامج «الكلام المظبوط»، أن إدارة استاد القاهرة قامت بدورها في هذا الملف، حيث خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية للاستفسار عن مواعيد المباريات، إلا أن الاتحاد لم يوضح وجود جولة إفريقية محددة خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، خاصة أن الأهلي والزمالك يأتيان ضمن التصنيف الأول، ومن المقرر أن يخوضا مباراتي الذهاب بالجولة الأولى على ملعبيهما.

وأشار إلى أن استاد القاهرة لم يرتكب أي خطأ في هذا الأمر، وكان من الطبيعي أن يصدر القرار من وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هيئة استاد القاهرة، وهو ما حدث من خلال تدخل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، لتأجيل أعمال زراعة البذرة الشتوية.

وشدد حتحوت على أن استاد القاهرة قام بكل ما عليه وزيادة، مؤكدًا أنه في حال عدم ظهور أرضية الملعب بالشكل المطلوب خلال منتصف الموسم، فلا يجب تحميل إدارة الاستاد المسؤولية، بعدما قامت بدورها في التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

هاني حتحوت جوهر نبيل استاد القاهرة للأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

أرشيفي

دون إصابات.. سقوط بقايا صاروخ مجهول المصدر في منطقة القصير بريف حمص

طائرة بريطانية

كود 7700 .. طائرة بريطانية متجهة إلى جزر البليار ترسل إشارة طوارئ

الرئيس دونالد ترامب

قاضٍ أمريكي يرفض دعوى قضائية رفعتها إدارة ترامب بشأن نتيجة انتخابات ألاسكا

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد