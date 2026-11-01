منح محمد صلاح الجنسية التركية وتكريمه بوسام رفيع المستوى

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تفاصيل جديدة بشأن حصول النجم الدولي محمد صلاح على الجنسية التركية وتكريمه المرتقب.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«وفقًا لـ BBC: محمد صلاح سيحصل على الجنسية التركية بالإضافة إلى زوجته وأبنائه الثلاثة، على أن يتم منح صلاح وسام "الدولة للخدمة المتميزة" في إحتفالية كبرى. كما سيحظى بتكريم "رفيع المستوى" بعدما ساهم في تحقيق طفرة كبرى بالمستويين الرياضي والسياحي بوقت قياسي».

حيث يواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح تقديم مستويات استثنائية وبصمات حاسمة مع فريقه طرابزون سبور التركي، منذ انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأسماء المتاحة في ملاعب القارة الأوروبية.