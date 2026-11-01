السعودية تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مياه الخليج العربي

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاستهداف ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر لنقل الغاز، في مياه الخليج العربي، مجددةً رفضها لكل الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن "المملكة تؤكد تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية ناقلاتها البحرية وسلامة تجارتها الدولية.

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات العاجلة لضمان الأمن البحري وسلامة التجارة الدولية، وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن".