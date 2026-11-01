أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. أحدث أسعار الزيرو

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الاصدارات المتعددة، والتي تتنوع بين التصميمات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع العلامات، بالإضافة إلى نقطة تشغل بال الكثير من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة وهي السعر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا من 785,000 إلى 810,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تعتمد فنيًا على محرك قياسي سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 755,000 و 815,000 جنيه

جاك S2

جاك S2

قدمت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 795,000 جنيه.

سوزوكي إسبريسو

سوزوكي إسبريسو

تعتمد سوزوكي اسبريسو على محرك سعة 1000CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 705,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.