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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية..أستون مارتن فالهالا سبايدر بقوة تتخطى 1000 حصان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


مازيراتي GT2 Stradale تسارع مذهل تحت هيكل رياضي.. صور
تعود جذور مازيراتي الإيطالية إلى عام 1914، ومنذ انطلاقتها عملت على تطوير سيارات تجمع بين الطابع الرياضي والهندسة الإيطالية، وقدمت عبر تاريخها طرازات متنوعة في فئات مختلفة. 

تويوتا تقدم كراون سيجنيا GT-S الاختبارية الجديدة
تقدم تويوتا كراون سيجنيا GT-S الاختبارية تصورًا مختلفًا للسيارة متعددة الاستخدامات، من خلال تعديلات تستهدف تغيير مظهرها وطريقة تجهيزها، مع الاحتفاظ بالأساس الذي تقوم عليه النسخة القياسية. 

أرخص 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية.. أحدث الأسعار
يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، التي تختلف من ناحية الأداء الفني والتقني، إلى جانب تنوع التصميمات، بالإضافة إلى تنوع بلد المنشأ والتجميع ومنها العلامات اليابانية.

بقوة 300 حصان.. نيسان سنترا تنطلق بنسخة مخصصة للسباقات
كشفت نيسان عن مشروعها الاختباري سنترا Spec-V، الذي يمنح سيارة السيدان المعروفة بطابعها الاقتصادي توجهًا جديدًا يركز على الأداء الرياضي والقيادة داخل الحلبات.

سرعات لا تصدق.. أستون مارتن فالهالا سبايدر بقوة تتخطى 1000 حصان
تستعد أستون مارتن للكشف عن سيارتها فالهالا سبايدر الجديدة خلال إحدى الفعاليات المخصصة للسيارات في مدينة لاس فيجاس بنهاية الأسبوع الجاري، لتقدم نسخة مكشوفة تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الخارقة. 

أسعار ومواصفات هيونداي ازيرا 2026 في السعودية
تقدم هيونداي الكورية الجنوبية العديد من سياراتها في السوق السعودي، ومنها السيارة أزيرا 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الكبيرة، وتُطرح عبر باقة من الفئات المختلفة، إلى جانب حزمة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى عناصر الحماية والأمان.

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