بقوة 300 حصان.. نيسان سنترا تنطلق بنسخة مخصصة للسباقات

كشفت نيسان عن مشروعها الاختباري سنترا Spec-V، الذي يمنح سيارة السيدان المعروفة بطابعها الاقتصادي توجهًا جديدًا يركز على الأداء الرياضي والقيادة داخل الحلبات.

ويعتمد المشروع على أحدث أجيال سنترا، مع إدخال تغييرات جوهرية على المكونات الميكانيكية وتجهيزات الهيكل، بهدف نقل السيارة إلى مستوى مختلف عن النسخة المخصصة للاستخدام اليومي.

سنترا Spec-V

تعديلات نيسان سنترا الرياضية

حصلت سنترا Spec-V على زيادة في قوة المحرك، كما امتدت الترقيات إلى عدد من العناصر المسؤولة عن التعامل مع متطلبات القيادة الرياضية، وشملت التعديلات أنظمة التعليق والمكابح، إلى جانب توسيع الهيكل وتجهيزه بما يتناسب مع الاستخدام على الحلبات.

سنترا Spec-V

وتعكس هذه الخطوات توجه نيسان إلى تطوير سيارة اختبارية تختلف في طبيعتها عن سنترا التقليدية، إذ يتطلب الأداء المرتفع معالجة أكثر من جانب فني لضمان الاستفادة من القوة الإضافية، خصوصًا عند التسارع المتكرر والتعامل مع المنعطفات والضغط المستمر على المكونات الميكانيكية.

سنترا Spec-V

محرك MR20DD يحصل على شاحن توربيني

تعتمد السيارة على محرك MR20DD رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، لكنه خضع لتعديلات واسعة شملت إضافة شاحن توربيني، لترتفع قوته إلى 300 حصان، ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنسخة سنترا القياسية التي تقل قوتها قليلًا عن 150 حصانًا.

تخلت نيسان سنترا Spec-V عن ناقل الحركة القياسي، واستعانت بدلًا منه بناقل يدوي مكون من 6 سرعات وهو ناقل السرعات المستخدم في طراز جوك نيسمو RS الرياضي، ويشكل هذا التغيير أحد أبرز الفوارق بين النسخة الاختبارية والسيارة الإنتاجية.

سنترا Spec-V

ودعمت نيسان المحرك بمجموعة من المكونات المعدلة، في مقدمتها صمام لتنفيس ضغط التيربو ومضخة وقود مطورة، ومبرد هواء أمامي كبير للشاحن التوربيني، وشملت الأعمال أيضًا استخدام مسامير تثبيت أقوى للمكونات الرئيسية ورأس الأسطوانات.