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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | 5 سيارات زيرو تبدأ من 535 ألف جنيه.. «BYD» تستعد لإطلاق هان 2027 عالميًا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


سعر ومواصفات تويوتا فيلوز 2026 في السعودية
تنتمي تويوتا فيلوز موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم في السوق السعودية بتصميم SUV، ومجموعة من التجهيزات.

أسامة أبو المجد: الدولار والتوترات الإقليمية يعيدان الأوفر برايس لسوق السيارات.. وتوقعات بزيادة أسعار الزيرو والمستعمل
عادت المخاوف من ارتفاع أسعار السيارات لتسيطر على السوق المصرية، مع زيادة سعر الدولار وتصاعد التوترات الإقليمية، وسط توقعات بموجة جديدة من الزيادات السعرية، ومخاوف من تراجع المعروض مجددا، وهو ما مهد لعودة ظاهرة "الأوفر برايس" بعد فترة من التحسن النسبي في توافر السيارات وانحسار الزيادات غير الرسمية على بعض الطرازات.

بمحركات كهربائية.. مواصفات فولفو EX90 2026
تقدم فولفو EX90 موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، معتمدة على منظومة دفع كهربائية بالكامل وتصميم يجمع بين الطابع الرياضي والملامح العصرية.

تتحدى المياه.. شرطة دبي تضم Yangwang U8 الرياضية
استقبل أسطول شرطة دبي سيارة BYD Yangwang U8، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين منظومة دفع كهربائية متطورة ومحرك يعمل بالوقود، إلى جانب مجموعة من القدرات التي تميزها عن السيارات التقليدية.

بعد الزيادات الأخيرة.. 5 سيارات زيرو تبدأ من 535 ألف جنيه
يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة تحت فئة 900 ألف جنيه، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، مع اختلاف الأسعار ايضًا.

بي واي دي تستعد لاطلاق هان 2027 الجديدة.. بمظهر عصري
تستعد بي واي دي لإطلاق هان 2027 في السوق الصيني، مع مجموعة من التغييرات التي تشمل التصميم الخارجي والأبعاد وخيارات الأداء الكهربائي، بينما تحافظ السيارة الجديدة على هويتها باعتبارها سيارة سيدان عصرية.

نيسان Z موديل 2026 الرياضية بقوة 400 حصان .. صور
تمثل نيسان Z واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي ارتبطت بتاريخ الشركة اليابانية، إذ تعود بداية هذه العائلة إلى عام 1969؛ عندما ظهرت نيسان فيرليدي Z المعروفة عالميًا باسم Datsun 240Z.

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