تتحدى المياه.. شرطة دبي تضم Yangwang U8 الرياضية

استقبل أسطول شرطة دبي سيارة BYD Yangwang U8، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين منظومة دفع كهربائية متطورة ومحرك يعمل بالوقود، إلى جانب مجموعة من القدرات التي تميزها عن السيارات التقليدية.

وتلفت السيارة الانتباه؛ بفضل إمكاناتها في التعامل مع بعض الظروف الصعبة، بما في ذلك اجتياز المناطق المغمورة بالمياه لفترة محدودة، فضلًا عن قدرتها على الدوران حول محورها بزاوية 360 درجة.

بي واي دي Yangwang U8

هيكل وتصميم بي واي دي Yangwang U8

تعتمد BYD Yangwang U8 على هيكل كبير الحجم، إذ يبلغ طولها الإجمالي 5,319 مم، ويصل عرضها إلى 2,050 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,930 مم.

وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,000 مم، في حين تستند السيارة إلى عجلات رياضية قياس 22 بوصة، ويكتمل التصميم الخارجي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية .LED

محركات وأداء BYD Yangwang U8

تستخدم السيارة BYD Yangwang U8 محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل إلى جانب 4 محركات كهربائية، وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الدفع نحو 1,197 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 1,280 نيوتن متر، وتنعكس هذه الأرقام على أداء السيارة، إذ يمكنها التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.6 ثانية.

بي واي دي Yangwang U8

ومن الخصائص التي تميز Yangwang U8 قدرتها على التعامل مع حالات غمر محددة بالمياه، حيث يمكنها البقاء طافية لفترة تصل إلى نحو 30 دقيقة، وتختلف هذه الخاصية عن عبور تجمعات المياه بالطريقة المعتادة، إذ ترتبط بظروف تشغيل محددة ولا تعني أن السيارة مخصصة للاستخدام كقارب أو للسباحة في المياه المفتوحة.

تجهيزات BYD Yangwang U8 القياسية

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات المخصصة لراحة السائق والركاب، من بينها مقاعد يمكن ضبطها كهربائيًا، إلى جانب فتحة سقف بانورامية، وتستخدم السيارة خامات جلد نابا في تغطية أجزاء من المقصورة، كما تتضمن ثلاجة داخلية لحفظ المحتويات وتبريدها.

تأتي Yangwang U8 بنظام صوتي يضم 22 مكبرًا، إلى جانب شاشة مخصصة للركاب في الخلف بقياس 12.8 بوصة، وتضم المقصورة كذلك شاشة لمس مركزية بقياس 7 بوصات، وشاشة OLED منحنية بقياس 12.8 بوصة، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي باستخدام جهاز عرض يبلغ قياسه 70 بوصة.