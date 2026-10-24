قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الجيل: المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة رؤى منتدى مصر 2026 إلى واقع ملموس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الفلسطينية
أحمد موسى: الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين
اشتباكات عنيفة في باريس.. 500 متظاهر يواجهون الشرطة وسط احتجاجات الغلاء
مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلًا بشأن استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من مواجهة كيتارا
75 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الثاني أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهب من محل مجوهرات بالفيوم وباعاها في الإسكندرية
غزل انتخابي.. نتنياهو: إيران استأنفت برنامجها النووي وتسعى للقضاء على إسرائيل
بمشاركة مرموش.. توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في البريميرليج
برلمانية: مستقبل الدولة لا يُصنع بجهد مؤسسة واحدة.. وتنفيذ توصيات منتدى مصر الاختبار الحقيقي للحوار
تتحدى المياه.. شرطة دبي تضم Yangwang U8 الرياضية
الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم بالتعدي على فردي أمن بالقاهرة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تتحدى المياه.. شرطة دبي تضم Yangwang U8 الرياضية

بي واي دي Yangwang U8
بي واي دي Yangwang U8
صبري طلبه

استقبل أسطول شرطة دبي سيارة BYD Yangwang U8، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين منظومة دفع كهربائية متطورة ومحرك يعمل بالوقود، إلى جانب مجموعة من القدرات التي تميزها عن السيارات التقليدية.

وتلفت السيارة الانتباه؛ بفضل إمكاناتها في التعامل مع بعض الظروف الصعبة، بما في ذلك اجتياز المناطق المغمورة بالمياه لفترة محدودة، فضلًا عن قدرتها على الدوران حول محورها بزاوية 360 درجة. 

بي واي دي Yangwang U8

هيكل وتصميم بي واي دي Yangwang U8

تعتمد BYD Yangwang U8 على هيكل كبير الحجم، إذ يبلغ طولها الإجمالي 5,319 مم، ويصل عرضها إلى 2,050 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,930 مم.

وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,000 مم، في حين تستند السيارة إلى عجلات رياضية قياس 22 بوصة، ويكتمل التصميم الخارجي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية .LED

محركات وأداء BYD Yangwang U8

تستخدم السيارة BYD Yangwang U8 محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل إلى جانب 4 محركات كهربائية، وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الدفع نحو 1,197 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 1,280 نيوتن متر، وتنعكس هذه الأرقام على أداء السيارة، إذ يمكنها التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.6 ثانية. 

بي واي دي Yangwang U8

ومن الخصائص التي تميز Yangwang U8 قدرتها على التعامل مع حالات غمر محددة بالمياه، حيث يمكنها البقاء طافية لفترة تصل إلى نحو 30 دقيقة، وتختلف هذه الخاصية عن عبور تجمعات المياه بالطريقة المعتادة، إذ ترتبط بظروف تشغيل محددة ولا تعني أن السيارة مخصصة للاستخدام كقارب أو للسباحة في المياه المفتوحة. 

تجهيزات BYD Yangwang U8 القياسية 

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات المخصصة لراحة السائق والركاب، من بينها مقاعد يمكن ضبطها كهربائيًا، إلى جانب فتحة سقف بانورامية، وتستخدم السيارة خامات جلد نابا في تغطية أجزاء من المقصورة، كما تتضمن ثلاجة داخلية لحفظ المحتويات وتبريدها. 

تأتي Yangwang U8 بنظام صوتي يضم 22 مكبرًا، إلى جانب شاشة مخصصة للركاب في الخلف بقياس 12.8 بوصة، وتضم المقصورة كذلك شاشة لمس مركزية بقياس 7 بوصات، وشاشة OLED منحنية بقياس 12.8 بوصة، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي باستخدام جهاز عرض يبلغ قياسه 70 بوصة.

أسطول شرطة دبي شرطة دبي byd BYD YANGWANG U8 YangWang U8 بي واي دي Yangwang U8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار لـ"راديو النيل": قطاع السياحة وفر 2.5 مليون فرصة عمل خلال 12 عامًا

وزير الري

وزير الري يبحث مع ممثلي جامعة كولون للعلوم التطبيقية ومبادرة "iWater" الألمانية التعاون في مجالات البحث العلمي

أمين عام "الأعلى للثقافة"

أمين عام "الأعلى للثقافة" يستعرض عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان في معرض باكو للكتاب

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد