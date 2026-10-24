تنتمي شيري أريزو 6 برو موديل 2026 إلى فئة السيارات السيدان الاقتصادية المطروحة في السوق السعودي، حيث تجمع بين التصميم العملي والتجهيزات التقنية، مع مجموعة من وسائل الراحة والأنظمة المساعدة للسائق.

محرك شيري أريزو 6 برو 2026

تعتمد شيري أريزو 6 برو 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 156 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مع نظام دفع أمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 17.9 كيلومتر لكل لتر.

شيري أريزو 6 برو 2026

أبعاد شيري أريزو 6 برو 2026

تأتي أريزو 6 برو 2026 بطول يبلغ 4,680 ملم، وعرض قدره 1,825 ملم، وارتفاع يصل إلى 1,490 ملم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2,670 ملم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,340 كيلوجرامًا، كما تأتي بعجلات من الألمنيوم قياس 17 بوصة في الأمام والخلف.

وتضم التجهيزات الخارجية للسيارة شيري أريزو 6 برو 2026 مصابيح أمامية حادة الشكل، مع إضاءة نهارية بتقنية LED، إلى جانب مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، وإمكانية الضبط والطي كهربائيًا، وفتحة سقف كهربائية.

شيري أريزو 6 برو 2026

تجهيزات شيري أريزو 6 برو 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات من بينها مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائيًا، ومقعد أمامي للراكب يوفر الخاصية نفسها، كما يأتي المقود متعدد الوظائف، مع توفير شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة.

وتدعم الشاشة الاتصال عبر البلوتوث، وشاشة عدادات بقياس 7 بوصات، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، ومجموعة من أنظمة السلامة والمساعدة، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

شيري أريزو 6 برو 2026

وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تثبيت السرعة، وكاميرا للمساعدة على الرؤية أثناء عملية الاصطفاف، وحساسات للركن، فضلًا عن الوسائد الهوائية المخصصة لحماية الركاب، وقفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى مانع السرقة، وإنذار، مع نوافذ كهربائية التحكم.

أسعار شيري أريزو 6 برو 2026 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة من 65 ألف ريال وصولًا إلى 73 ألف ريال.