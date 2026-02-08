قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يكشف : استبعاد «بانزا» من الزمالك ليس طبيًا .. وهذه تفاصيل الأزمة
عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا
مُستمرون مع الدراويش.. الإسماعيلي ينفي تلقي أي عروض رسمية للاعبيه
محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «السوق الحرة» | فيديو
إعلامية: «توروب» بيعمل حاجات غريبة .. والأهلي اتعادل بخبراته
نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية
أحمد سليمان يُعلن انتهاء أزمة اللاعب عمرو زكي بعد توقيفه في مطار القاهرة
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام
من 20% إلى 50% نجاة.. هبة السويدي تكشف تطورًا تاريخيًا في علاج الحروق بمصر |تفاصيل
البرلمانية أميرة صابر توضح: بنك الأنسجة حق إنساني وفجوات قانون التبرع بالأعضاء تعطّل التطبيق|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر اقتصادي.. مواصفات شيري اريزو 5 في السعودية الأرخص من فئتها| صور

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
صبري طلبه

تُعد السيارة شيري أريزو 5 واحدة من أرخص السيارات التي تحمل العلامة الصينية في السوق السعودي، ضمن فئة سيارات السيدان المدمجة، وتأتي هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات الأساسية مع ملامح التصميم العصري.

أبعاد شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على أبعاد تتناسب مع فئة السيدان، حيث يبلغ طول السيارة 4,572 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,825 مم، مع ارتفاع كلي قدره 1,482 مم، كما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,670 مم، ويبلغ وزن السيارة حوالي 1,297 كجم.

شيري أريزو 5 

محرك شيري أريزو 5

تستند أريزو 5 إلى محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 1.5 لتر، يتكون من 4 أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 113 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 143 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة تتابعي متغير CVT، يعمل مع نظام الجر الأمامي، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 18.2 كم لكل لتر.

تجهيزات شيري أريزو 5

تضم أريزو 5 مجموعة من أنظمة السلامة، وتشمل هذه التجهيزات الوسائد الهوائية الأمامية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، إضافة إلى نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFI، كما تتوفر أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق، ومساعد الفرامل الإلكتروني، إلى جانب فرامل التوقف الإلكترونية، والحساسات الخلفية، ومثبت السرعة.

شيري أريزو 5 

وتوفر شيري أريزو 5 تجهيزات اخرى تشمل، شاشة عرض للنظام الترفيهي بقياس 10.25 بوصة، مع نظام صوتي، كما تأتي السيارة مزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي، وخاصية زر تشغيل وإيقاف المحرك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونوافذ كهربائية، مع إمكانية التحكم في المرايات الجانبية من داخل المقصورة، إلى جانب زجاج خلفي مظلل.

سعر شيري أريزو 5 في السوق السعودي

تقدم شيري أريزو 5 في السعودية بسعر يبدأ من 53,590 ريال سعودي.

شيري أريزو 5 شيري أريزو 5 سعر شيري أريزو 5 سعر شيري أريزو 5 في السعودية أسعار السيارات في السعودية أسعار شيري أريزو 5 مواصفات شيري أريزو 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس .. صور

الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر

صديق : الطب بجامعة الأزهر قطاع متميز وحاصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة

صيام الأطفال

هل يجوز تعويد الأطفال على الصيام رغم صغر سنهم؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد