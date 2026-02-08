سعر اقتصادي.. مواصفات شيري اريزو 5 في السعودية الأرخص من فئتها| صور

تُعد السيارة شيري أريزو 5 واحدة من أرخص السيارات التي تحمل العلامة الصينية في السوق السعودي، ضمن فئة سيارات السيدان المدمجة، وتأتي هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات الأساسية مع ملامح التصميم العصري.

أبعاد شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على أبعاد تتناسب مع فئة السيدان، حيث يبلغ طول السيارة 4,572 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,825 مم، مع ارتفاع كلي قدره 1,482 مم، كما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,670 مم، ويبلغ وزن السيارة حوالي 1,297 كجم.

شيري أريزو 5

محرك شيري أريزو 5

تستند أريزو 5 إلى محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 1.5 لتر، يتكون من 4 أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 113 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 143 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة تتابعي متغير CVT، يعمل مع نظام الجر الأمامي، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 18.2 كم لكل لتر.

تجهيزات شيري أريزو 5

تضم أريزو 5 مجموعة من أنظمة السلامة، وتشمل هذه التجهيزات الوسائد الهوائية الأمامية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، إضافة إلى نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFI، كما تتوفر أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق، ومساعد الفرامل الإلكتروني، إلى جانب فرامل التوقف الإلكترونية، والحساسات الخلفية، ومثبت السرعة.

شيري أريزو 5

وتوفر شيري أريزو 5 تجهيزات اخرى تشمل، شاشة عرض للنظام الترفيهي بقياس 10.25 بوصة، مع نظام صوتي، كما تأتي السيارة مزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي، وخاصية زر تشغيل وإيقاف المحرك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونوافذ كهربائية، مع إمكانية التحكم في المرايات الجانبية من داخل المقصورة، إلى جانب زجاج خلفي مظلل.

سعر شيري أريزو 5 في السوق السعودي

تقدم شيري أريزو 5 في السعودية بسعر يبدأ من 53,590 ريال سعودي.