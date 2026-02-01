قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر ومواصفات شيري تيجو برو ماكس 2026 في السعودية| صور

شيري تيجو برو ماكس 2026
شيري تيجو برو ماكس 2026
صبري طلبه

تُعد شيري تيجو برو ماكس 2026 من أبرز الطرازات الصينية داخل السوق السعودي، حيث تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مع اعتمادها على تكوين عائلي يتسع لسبعة ركاب، إلى جانب باقة كبيرة من التجهيزات.

أداء ومحرك شيري تيجو برو ماكس 2026

تعتمد شيري تيجو برو ماكس 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 254 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات.

شيري تيجو برو ماكس 2026

تستطيع السيارة شيري تيجو برو ماكس 2026 التسارع من نقطة الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.7 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 195 كيلومترًا في الساعة، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 14.9 كيلومتر لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات شيري تيجو برو ماكس 2026

تضم السيارة سبعة مقاعد بكسوة جلدية، وتأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم بأنظمة السيارة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق مع فتحات تهوية خلفية ودعم إزالة الضباب تلقائيًا، وتُضاف إلى ذلك إضاءة محيطية داخلية، ومقاعد أمامية تدعم التدفئة والتبريد مع تحكم كهربائي.

تشمل التجهيزات شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وشاشة أخرى للنظام الترفيهي بنفس المقاس، مع دعم تقنيات ربط الهاتف الذكي عبر ميرور لينك والبلوتوث، وشحن لاسلكي للهواتف، ونظام صوتي من سوني مكون من 8 سماعات، وفتحة سقف بانورامية.

شيري تيجو برو ماكس 2026

تصميم شيري تيجو برو ماكس 2026

تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، والمصابيح النهارية إلى جانب شبكة أمامية بلمسات كرومية، وتعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي مستقل من نوع ماكفرسون، كما تأتي مزودة بجنوط قياس 18 بوصة، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومساحات للزجاج الخلفي، ويُضاف إلى ذلك صندوق أمتعة كهربائي مزود بمستشعر للقدم، بسعة تصل إلى 1179 لترًا.

شيري تيجو برو ماكس 2026 وأنظمة الأمان 

زُودت شيري تيجو برو ماكس 2026 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ومراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية وأخرى محيطية بزاوية 360 درجة.

تضم أنظمة مساعدة السائق مثل مثبت السرعة العادي والمتكيف، والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، والفرملة الذاتية للطوارئ، وتحذير مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء فيه، إضافة إلى أنظمة متقدمة للمساعدة في الازدحام المروري.

سعر شيري تيجو برو ماكس 2026 في السعودية

تقدم شيري تيجو برو ماكس 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 110,975 ريال سعودي.

