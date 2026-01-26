قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة

صبري طلبه

عززت شيري الصينية من تواجدها عالميًا؛ بعد أن أطلقت طرازها الجديد جايكو 7 SHS، ضمن فئة السيارات الهجينة التي تجمع بين التقنيات الحديثة، إلى جانب الانتماء إلى العائلية الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

جايكو 7 SHS بنظام هجين متطور 

تعتمد جايكو 7 SHS على منظومة دفع هجينة تعرف باسم Super Hybrid System، وهي منظومة قابلة للشحن الخارجي صممت للعمل بأسلوب متتابع.

جايكو 7 SHS 

ويتكون النظام من محرك بنزين بسعة 1.5 لتر و4 أسطوانات، بقوة 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 أحصنة، إلى جانب محركين كهربائيين وبطارية بسعة تقارب 18.3 كيلووات/ساعة.

تصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 205 كيلووات، أي نحو 279 حصانًا، مع سرعة قصوى تبلغ 180 كيلومترًا في الساعة، وتوفر جايكو 7 SHS مدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى نحو 90 كيلومترًا، بينما يمتد المدى الإجمالي للنظام الهجين إلى قرابة 1200 كيلومتر.

جايكو 7 SHS 

تصميم جايكو 7 SHS بملامح رياضية 

ظهرت جايكو 7 SHS بهيئة رياضية واضحة تنتمي لعائلة سيارات الـ SUV، مع واجهة أمامية تعتمد على مصابيح حادة التصميم، وشبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية بتوزيع طولي يعزز الطابع الديناميكي. 

كما جاءت السيارة بمقابض أبواب مخفية، وجنوط رياضية، وفتحة سقف بانورامية، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، وفي الخلف، يبرز سبويلر مثبت أعلى الزجاج الخلفي، يضيف لمسة رياضية.

جايكو 7 SHS 

مقصورة وأبرز تجهيزات جايكو 7 SHS

تقدم جايكو 7 SHS مقصورة تعتمد على الطابع الرقمي، حيث تتوفر شاشة طولية تعمل باللمس مخصصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط والتحكم بوظائف السيارة المختلفة، بما في ذلك نظام تكييف الهواء. 

تظهر خلف عجلة القيادة متعددة الوظائف، شاشة مستقلة لعرض العدادات ومعلومات القيادة، كما زودت السيارة بمقاعد كهربائية وإضاءة محيطية داخلية، مع نظام صوتي ترفيهي.

