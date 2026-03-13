هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، من مخاطر تناول الفسيخ والرنجة، خاصة لبعض الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة، مؤكدًا أن هذه الأطعمة قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة بسبب ارتفاع نسبة الأملاح بها.

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

وأوضح القيعي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هناك فئات يجب عليها تجنب الأسماك المملحة تمامًا، وتشمل:

ـ مرضى ارتفاع ضغط الدم

ـ مرضى السكري

ـ مرضى الفشل الكلوي

ـ مرضى النقرس

ـ مرضى منيير (اضطرابات الأذن الداخلية)

وأشار إلى أن تناول هذه الأطعمة قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية.

بدائل صحية للفسيخ والرنجة

ونصح أخصائي التغذية بالاعتماد على بدائل أكثر أمانًا مثل:

ـ التونة المدخنة قليلة الملح

ـ الأسماك المشوية

ـ الأسماك الطازجة منخفضة الصوديوم

مؤكدًا أن هذه الخيارات تقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بالأسماك المملحة.

نصائح لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة

وفي حال تناول الفسيخ أو الرنجة، قدم القيعي عدة نصائح لتقليل الأضرار المحتملة:

ـ تناول كميات صغيرة فقط.

ـ عدم تكرار تناولها بشكل متقارب.

ـ متابعة ضغط الدم بعد تناولها.

ـ الإكثار من شرب المياه.

ـ تناول الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس والبقدونس.

ـ تقليل إضافة الملح في باقي الوجبات.

لماذا تسبب الأسماك المملحة العطش؟

أوضح القيعي أن ارتفاع نسبة الصوديوم في الفسيخ والرنجة يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش، كما قد يسبب احتباس السوائل، لذلك يجب تناولها بحذر خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.