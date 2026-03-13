بعد ظهور ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس مصابة به .. معلومات صادمة عن مرض الثعلبة

أثار ظهور الفنانة ريهام عبد الغفور بإصابة بمرض الثعلبة ضمن أحداث "حكاية نرجس" في مسلسلها خلال موسم دراما رمضان 2026، تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة بعد تسليط الضوء على التأثير النفسي والصحي للمرض، ما دفع الكثيرين للبحث عن أسباب الثعلبة وأعراضها وطرق علاجها.

أبرز المعلومات عن مرض الثعلبة

وبحسب المعهد الأمريكي لأمراض المفاصل والجلد، فإن الثعلبة (Alopecia Areata) تعد من الأمراض المناعية التي يهاجم فيها جهاز المناعة بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقط في مناطق متفرقة من الجسم.



ويحدث الثعلبة هي مرض مناعي ذاتي عندما يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر غالبًا في شكل بقع دائرية صغيرة في فروة الرأس أو الوجه.

ورغم ذلك، يؤكد الأطباء أن معظم المصابين بالثعلبة يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون أعراضًا صحية أخرى.

من الأكثر عرضة للإصابة بالثعلبة؟

يمكن أن تصيب الثعلبة الرجال والنساء، جميع الفئات العمرية، الأطفال والشباب خاصة في سن المراهقة والعشرينات. كما قد تزيد فرص الإصابة في حالة:

ـ وجود تاريخ عائلي للمرض

ـ الإصابة بأمراض مناعية مثل البهاق

ـ اضطرابات الغدة الدرقية

ـ الإكزيما أو الحساسية

أنواع مرض الثعلبة

وتنقسم الثعلبة إلى 3 أنواع رئيسية:

- الثعلبة الموضعية:

وهي الأكثر انتشارًا وتظهر في شكل بقع صغيرة خالية من الشعر.

- الثعلبة الكاملة:

تؤدي إلى فقدان شعر فروة الرأس بالكامل.

- الثعلبة الشاملة:

وهي حالة نادرة تؤدي إلى فقدان شعر الجسم بالكامل.

أعراض الثعلبة

وتشمل أبرز أعراض الثعلبة:

ـ تساقط الشعر بشكل مفاجئ

ـ ظهور فراغات دائرية في فروة الرأس

ـ تساقط شعر الحواجب أو الرموش

ـ حكة أو إحساس بالحرقان قبل تساقط الشعر

ـ تغيرات في الأظافر مثل ظهور حفر صغيرة

هل ينمو الشعر مرة أخرى؟

في كثير من الحالات قد ينمو الشعر مرة أخرى خلال عدة أشهر، وقد يظهر في البداية بلون أبيض قبل أن يعود للونه الطبيعي.

وتكون فرص نمو الشعر أفضل في الحالات التالية:

ـ إذا كان التساقط محدودًا

ـ عدم وجود تاريخ عائلي

ـ عدم وجود تغيرات في الأظافر

أسباب الثعلبة

لا يعرف العلماء السبب الدقيق للثعلبة، لكنهم يرجحون ارتباطها بـ:

ـ عوامل وراثية

ـ اضطرابات المناعة

ـ التوتر النفسي

ـ بعض الأمراض

هل يوجد علاج للثعلبة؟

ولا يوجد علاج نهائي للثعلبة حتى الآن، لكن هناك علاجات تساعد على إعادة نمو الشعر بشكل أسرع، مثل:

ـ أدوية موضعية

ـ حقن الكورتيزون

ـ علاجات مناعية

ـ دعم نفسي للمريض

علاقة الثعلبة بحكاية نرجس وريهام عبد الغفور

نجحت قصة إصابة

شخصية نرجس التي تقدمها الفنانة ريهام عبد الغفور بالثعلبة في تسليط الضوء على الجانب الإنساني للمرض، خاصة تأثيره النفسي على النساء، وهو ما اعتبره متابعون من أبرز القضايا الصحية التي ناقشتها دراما رمضان هذا العام.