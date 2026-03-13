هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

يعد شرب الماء من أهم العادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على وظائف الجسم، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يحصلون على الكمية الكافية من السوائل يوميًا، مما قد يعرضهم لمخاطر الجفاف ومضاعفات صحية مختلفة.

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Daily Mail نقلًا عن خبراء الصحة، فإن الجفاف يحدث عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يحصل عليه، سواء من خلال التعرق أو التبول أو حتى التنفس، ما قد يؤثر على وظائف الجسم الحيوية إذا لم يتم تعويض هذه السوائل.



وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بأن يتناول البالغون ما بين 2 إلى 2.5 لتر من الماء يوميًا، مع العلم أن هذه الكمية تشمل أيضًا السوائل الموجودة في:

العصائر

الحليب

الشاي والقهوة

الفواكه والخضروات الغنية بالماء

وأشار خبراء التغذية إلى أن بعض الأطعمة مثل الخيار والطماطم والكرفس والبطيخ والأناناس تحتوي على نسب مرتفعة من الماء، ويمكن أن تساهم في ترطيب الجسم.

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

ماذا يحدث للجسم عند نقص شرب الماء؟

ويحصل الجسم على نحو 70% من مكوناته من الماء، لذلك فإن نقص السوائل قد يؤدي إلى:

الإمساك

انخفاض ضغط الدم

ضعف التركيز

زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى

اضطرابات المزاج

زيادة خطر الإصابة بالسكري

كما أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يشربون أقل من 1.5 لتر يوميًا قد يكون لديهم ارتفاع في هرمون التوتر (الكورتيزول)، مما قد يؤثر على الصحة على المدى الطويل.

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

أهمية الماء لوظائف الجسم

ويلعب الماء دورًا مهمًا في:

ـ نقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخلايا

ـ تنظيم درجة حرارة الجسم

ـ التخلص من الفضلات عبر الكلى

ـ حماية الأعضاء والمفاصل

ـ الحفاظ على توازن الأملاح داخل الجسم

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

علامات تدل على إصابتك بالجفاف

وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الجسم يحتاج إلى المزيد من السوائل، منها:

ـ الشعور بالعطش

ـ قلة التبول

ـ تغير لون البول إلى الأصفر الداكن

ـ جفاف الفم والشفاه

ـ الشعور بالتعب والدوخة

ـ جفاف الجلد

ـ غؤور العينين

كما قد يخلط البعض بين الشعور بالعطش والجوع، مما يدفعهم لتناول الطعام بدلًا من شرب الماء.

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

هل يمكن أن يسبب شرب الماء بكثرة أضرارًا؟

ويحذر الخبراء أيضًا من الإفراط في شرب الماء، حيث قد يؤدي ذلك إلى حالة تعرف باسم تسمم الماء، والتي تسبب:

الغثيان

الصداع

الارتباك

التشنجات

وذلك بسبب انخفاض نسبة الأملاح في الدم نتيجة تخفيفها بكميات كبيرة من الماء.

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

ما أفضل أنواع المياه للترطيب؟

ويوضح الخبراء أن المياه المعدنية أو مياه الصنبور أو المياه الغازية يمكن أن ترطب الجسم بشكل متقارب، مع وجود اختلافات بسيطة في المعادن أو الطعم.

ومع ذلك، قد تسبب المياه الغازية الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، بينما يمكن استخدام فلاتر المياه لتحسين جودة مياه الصنبور.

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم

وينصح الخبراء باتباع هذه العادات:

ـ بدء اليوم بكوب من الماء

ـ شرب الماء على مدار اليوم وليس دفعة واحدة

ـ زيادة كمية السوائل مع ارتفاع درجات الحرارة

ـ شرب المزيد من الماء أثناء ممارسة الرياضة