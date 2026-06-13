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مفاجآت في تشكيل منتخب مصر.. مهيب عبد الهادي يكشف خطة حسام حسن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر.. مهيب عبد الهادي يكشف خطة حسام حسن

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن ملامح التشكيل الأقرب لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يواصل تجهيزاته بهدوء قبل الاستحقاقات المقبلة، وسط حالة من الثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال برنامجه «اللعيب في كأس العالم» المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، إن معسكر المنتخب يسير في أجواء هادئة، مضيفًا: «معسكر منتخب مصر معسكر هادئ، وإن شاء الله الهدوء اللي يسبق العاصفة، عاصفة مصر بالنسبة لنا في الأداء والقوة والثقة في منتخبنا».

وأشار إلى أن هناك ثقة كبيرة داخل المنتخب في الجهاز الفني واللاعبين، موضحًا أن الحديث بدأ يتزايد حول التشكيل الأساسي الذي قد يعتمد عليه حسام حسن خلال المباريات المقبلة.

وأوضح عبد الهادي أن الاتجاه الأقرب داخل الجهاز الفني يتمثل في الدفع بمصطفى زيكو ضمن التشكيل الأساسي، قائلًا: «في اتجاه كبير إن الكابتن حسام حسن يخلي مصطفى زيكو يشارك من البداية، وده اللي بيحصل في التقسيمات».

وأضاف أن مشاركة زيكو ستؤدي إلى إعادة توزيع الأدوار الهجومية، حيث سيلعب محمد صلاح في الجبهة اليمنى وعمر مرموش في الجبهة اليسرى، بينما يتواجد مصطفى زيكو في مركز المهاجم الصريح.

وفيما يتعلق بخط الوسط، أشار إلى أن التشكيل الأقرب يضم مهند لاشين ومروان عطية، إلى جانب حمدي فتحي كرأس للمثلث المقلوب، بينما سيتكون خط الدفاع من ياسر إبراهيم أو رامي ربيعة أو محمد عبد المنعم، إلى جانب أحمد فتوح ومحمد هاني.

وأكد مهيب عبد الهادي أن محمود حسن تريزيجيه يمثل إضافة قوية للمنتخب في حال مشاركته، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يدرس كافة الخيارات المتاحة، خاصة بعد تعافيه وجاهزيته الفنية والبدنية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للجهاز الفني واللاعبين هو عبور دور المجموعات والتأهل إلى الدور التالي، قائلًا إن الوصول إلى دور الـ32 يمثل خطوة مهمة وطموحًا مشروعًا للجماهير المصرية خلال البطولة.

تشكيل الفراعنة منتخب مصر مهيب عبد الهادي كأس العالم

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