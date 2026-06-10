لا جديد.. مهيب عبد الهادي يكشف كواليس تجديد عقد حسين الشحات بالأهلي

في ظل حالة من الجدل الدائر داخل أروقة النادي الأهلي بشأن ملف تجديد العقود والتخطيط الفني للموسم الجديد، كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي تفاصيل جديدة تتعلق بعدد من الملفات المهمة داخل القلعة الحمراء.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة MBC مصر على هامش تغطية كأس العالم، إن ملف تجديد عقد حسين الشحات لا يشهد أي جديد حتى الآن، موضحًا أن اللاعب تم عرض عليه مبلغ 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه كحوافز، وهو نفس العرض الذي تكرر أكثر من مرة دون أي زيادة مالية.

وأضاف أن إدارة الأهلي تلتزم بسياسة “سقف الرواتب”، وهو ما ينعكس على جميع اللاعبين داخل الفريق، حيث يتم عرض نفس القيم المالية على لاعبين آخرين مثل مصطفى شوبير وكوكا، وهو ما يضع الشحات ضمن نفس الهيكل المالي دون استثناء.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد يفتح باب التساؤلات لدى اللاعب حول عدم حصوله على معاملة مالية مختلفة، رغم رغبته في تحسين عقده بشكل أكبر.

وفي سياق آخر، تحدث مهيب عبد الهادي عن تحركات داخل النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني مغربي جديد، مشيرًا إلى أن الاسم المطروح بقوة هو المدرب حسين عموتة، مع وجود اتفاق مبدئي على جهاز معاون يضم 4 مساعدين مغاربة.

وأوضح أن تكلفة الجهاز الفني الجديد قد تصل إلى 225 ألف يورو، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات في بعض عناصر الجهاز الفني الحالي، من بينهم شوقي وأحمد فتحي وسامي قمصان وسيد معوض، حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.