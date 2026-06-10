قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيلاريا حارص: التعقيم والترقيم وإعادة الإطلاق الحل الأمثل لأزمة الكلاب الضالة
بعد 3 سنوات من الإغلاق.. موعد افتتاح جنينة الحيوان وأبرز الإضافات الجديدة
الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات تنموية
رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.. رئيس الوزراء: توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن
لا بد من حلول رحيمة.. دار الإفتاء: قتل الحيوانات الضالة ليس الحل الأمثل لمواجهة أضرارها
الجنيه الذهب يتراجع.. ماذا يحدث في السوق المعدن الأصفر | تفاصيل
رئيس الخدمات البيطرية: نستهدف تحصين ما لا يقل عن 70% من الكلاب الضالة
ترامب: سلاحا البحرية والجو الإيرانيان لم يعد لهما وجود.. لقد هزمنا إيران تماما
مغادرة دفعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح بعد استكمال علاجهم
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تطوير العلاقات والتنسيق المشترك
لا جديد.. مهيب عبد الهادي يكشف كواليس تجديد عقد حسين الشحات بالأهلي
تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل طاقمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا جديد.. مهيب عبد الهادي يكشف كواليس تجديد عقد حسين الشحات بالأهلي

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
يمنى عبد الظاهر

في ظل حالة من الجدل الدائر داخل أروقة النادي الأهلي بشأن ملف تجديد العقود والتخطيط الفني للموسم الجديد، كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي تفاصيل جديدة تتعلق بعدد من الملفات المهمة داخل القلعة الحمراء.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة MBC مصر على هامش تغطية كأس العالم، إن ملف تجديد عقد حسين الشحات لا يشهد أي جديد حتى الآن، موضحًا أن اللاعب تم عرض عليه مبلغ 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه كحوافز، وهو نفس العرض الذي تكرر أكثر من مرة دون أي زيادة مالية.

وأضاف أن إدارة الأهلي تلتزم بسياسة “سقف الرواتب”، وهو ما ينعكس على جميع اللاعبين داخل الفريق، حيث يتم عرض نفس القيم المالية على لاعبين آخرين مثل مصطفى شوبير وكوكا، وهو ما يضع الشحات ضمن نفس الهيكل المالي دون استثناء.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد يفتح باب التساؤلات لدى اللاعب حول عدم حصوله على معاملة مالية مختلفة، رغم رغبته في تحسين عقده بشكل أكبر.

وفي سياق آخر، تحدث مهيب عبد الهادي عن تحركات داخل النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني مغربي جديد، مشيرًا إلى أن الاسم المطروح بقوة هو المدرب حسين عموتة، مع وجود اتفاق مبدئي على جهاز معاون يضم 4 مساعدين مغاربة.

وأوضح أن تكلفة الجهاز الفني الجديد قد تصل إلى 225 ألف يورو، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات في بعض عناصر الجهاز الفني الحالي، من بينهم شوقي وأحمد فتحي وسامي قمصان وسيد معوض، حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

النادي الأهلي الإعلامي مهيب عبد الهادي حسين الشحات كأس العالم إدارة الأهلي حسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

صلاح محسن

«قالولي معندناش مهاجم ولازم ترجع».. صلاح محسن يكشف عن كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي الحاليين

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: لا تفضيل للرجل على المرأة في الإنسانية والثواب والعقاب

وزارة الأوقاف

الأوقاف: التنوع الحضاري مصدر قوة وجسر للتعاون لا ساحة للصراع

الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: الكثير من البيوت السعيدة قامت على الرضا والتفاهم

بالصور

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

الالتزام بالضوابط الامتحانية.. وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية بفاقوس

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

أكد انتظام الامتحانات.. وكيل أول تعليم الشرقية يتابع لجان الشهادة الإعدادية بأبوكبير

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد