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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرت لانجيلير: توروب مدرب جيد لكن الأهلي لا يعترف إلا بالبطولات

ارت لانجيلير
ارت لانجيلير
يمنى عبد الظاهر

أكد أرت لانجيلير، المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن العمل داخل النادي الأهلي لا يقبل سوى تحقيق البطولات، مشيرًا إلى أن أي مدير فني يتولى القيادة يجب أن يكون على قدر هذا التحدي الكبير.

وقال لانجيلير خلال ظهوره عبر برنامج «ملعب ON»  إن النادي الأهلي هو الأكبر في مصر، وبالتالي فإن عدم تحقيق الانتصارات يفتح باب الانتقادات بشكل طبيعي، وهو ما حدث مع المدرب ييس توروب خلال فترة قيادته للفريق، موضحًا أن ذلك أمر متوقع داخل نادٍ بحجم الأهلي.

وأضاف أنه رغم الضغوط والانتقادات، فإنه عندما عمل مع توروب وجده مدربًا أوروبيًا جيدًا يتمتع بخبرة واضحة، مشيرًا إلى أنه دنماركي هولندي ويملك فهمًا جيدًا لكرة القدم، وأن العلاقة بينهما كانت جيدة وسادها التفاهم في العمل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العمل داخل الأهلي يتطلب دائمًا تحقيق النجاح، وأن تقييم أي مدرب يرتبط بالنتائج والبطولات التي يحققها مع الفريق.

الأهلي المدرب ييس توروب أرت لانجيلير النادي الأهلي قطاع الناشئين أرت لانجيلير المدير الفني السابق

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