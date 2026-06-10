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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة شوبير بشأن راتب مدرب الأهلي المنتظر

شوبير
شوبير
منار نور


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء أصبحت قريبة للغاية من حسم التعاقد والإعلان الرسمي عن المدرب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استكمال ترتيبات الجهاز المعاون وخطة إعداد الفريق للموسم الجديد.
وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم، إن وجود مدرب مصري ضمن الجهاز الفني الجديد أصبح أمرًا شبه مؤكد، مشيرًا إلى أن المدرب الأجنبي المرشح لتولي المهمة يمتلك معرفة جيدة بالنادي الأهلي وطبيعة العمل داخله، وهو ما يمنح مؤشرات إيجابية قبل بداية التجربة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التقييم الحقيقي سيكون من خلال النتائج على أرض الواقع.


وشدد شوبير على أن الأرقام المتداولة بشأن راتب المدرب الجديد لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الملف غير دقيق، وأن المفاوضات وصلت بالفعل إلى مراحلها النهائية ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الأخيرة قبل وصول المدرب إلى القاهرة والإعلان الرسمي.
كما تطرق شوبير إلى برنامج إعداد الفريق، موضحًا أن مشاركة عدد من لاعبي الأهلي مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم ستفرض تحديات خاصة على فترة الإعداد، التي ستُقام على مرحلتين؛ الأولى في غياب اللاعبين الدوليين، والثانية بعد انتهاء مشاركاتهم وعودتهم من البطولة وحصولهم على فترة راحة مناسبة.
وفيما يتعلق بموعد انطلاق الدوري الممتاز، أشار شوبير إلى أن الموعد النهائي لم يُحسم حتى الآن، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح انطلاق المسابقة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، مع وجود اتجاه لتقديم الموعد عدة أيام.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على ملف المدير الفني الجديد، تمهيدًا لتقديمه رسميًا لجماهير النادي، معربًا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة إضافة قوية للفريق وللكرة المصرية بشكل عام.

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