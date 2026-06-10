شوبير يكشف تطورات تعاقد الأهلي مع الحسين عموتة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة الأهلي تتعامل مع ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي بسرية وهدوء، موضحا أن المدرب المنتظر يمتلك معرفة جيدة بإمكانات الفريق واحتياجاته الفنية، وهو ما يسهل عملية التأقلم حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وأوضح شوبير أن الأجواء داخل القلعة الحمراء تسير بشكل إيجابي، مشددًا على أن الأرقام المتداولة بشأن قيمة راتب المدرب الجديد، سواء السنوي أو الشهري، غير دقيقة ولا تعكس حقيقة المفاوضات الجارية، مؤكدًا أن كثيرًا من المعلومات المنتشرة في هذا الشأن تفتقر إلى المصداقية.



يشار إلى ان النادي الأهلي بات قريبًا من حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي يبرز كأحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية خلفًا للدنماركي ييس توروب، وذلك استعدادًا للموسم المقبل.