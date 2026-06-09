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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يتفوق على والده.. طارق العشري: مصطفى شوبير فرض نفسه في المنتخب.. ومباراة إسبانيا كشفت معدنه

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
محمود محسن

أشاد طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق فاركو، بتألق مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، موضحًا، أنه يتفوق على والده أحمد شوبير حارس المنتخب والنادي الأهلي الأسبق.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "مصطفى يفوق الكابتن شوبير، أولاً أنا أحس إن في حراسة المرمى إنه موهوب وده فرق كبير جداً بين حارس مرمى موهوب وحارس مرمى مصنوع".

وتابع: «لو أن الكابتن حسام دفع بمحمد الشناوي في آخر نصف ساعة، فلا توجد مشكلة، فالشناوي قيمة كبيرة وخبرة كبيرة..لكن هل كان سيقدم نفس أداء أوفا؟ بالطبع، فالشناوي يمتلك خبرات كبيرة أيضًا. والسؤال: هل هو جاهز لذلك؟ نحن لدينا نوعان من حراس المرمى؛ نوع يمتلك قيمة وخبرة كبيرة جدًا مثل محمد الشناوي، الذي كان في الفترات الماضية العنصر الأساسي وكابتن المنتخب، وله دور فعال وكبير جدًا».

وأوضح: «أما الآن ومع حارس منتخب مصر الواعد مصطفى شوبير، فقد ظهر بشكل واضح في تجربتين مهمتين جدًا أمام إسبانيا، ولا يمكنني أن أتجاوز هذه النقطة دون أن أقدم الشكر لأوفا، بصراحة أنا أشكره كثيرًا، فقد كنت أشاهده طوال المباراة وسعيدة جدًا بأدائه، وكنت أدعو له، لأنه أنقذ العديد من المواقف الصعبة في الملعب».

وواصل: «مصطفى شوبير لفت الأنظار في مباراتين مهمتين جدًا، خاصة أمام إسبانيا، حيث كان يذود عن مرماه بشكل كبير رغم الضغط الشديد من المنتخب الإسباني، وقد أدى دورًا مهمًا جدًا جدًا».

 يمنح ثقة كبيرة جدًا للجماهير

وأردف: «عندما تشعر بوجود حارس مرمى قوي الشخصية ويقوم بواجبه في الدفاع عن مرماه بشكل مميز، فإنه يمنح ثقة كبيرة جدًا للجماهير، وللاعبين، وللجهاز الفني، فتسود حالة من الاطمئنان. كما أن مصطفى، من مباراة إلى أخرى، لم يصدق أنه حصل على الفرصة، وتمسك بها ويقاتل من أجلها». 
 

طارق العشري فاركو المنتخب الوطني مصطفى شوبير الأهلي

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