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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق العشري: 2-1 أمام البرازيل نتيجة كويسة.. والمنتخب قدّم أداء جيدا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

تحدث طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق فاركو، عن المباراة الدولية الودية التي خسرها منتخبنا الوطني من نظيره البرازيلي بهدفين لهدف استعدادا لانطلاق كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

وقال في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "الناس كلها فوجئت بمحمد صلاح على الدكة في البدلاء لكن أنا شايف إن الكابتن حسام كان بيحضر لأكثر من سيناريو".


وفي تحليله للتغييرات التكتيكية خلال الشوط الثاني، أوضح العشري أن المدير الفني قام بتعديل طريقة اللعب، مضيفًا:"حسام حسن غيّر طريقة اللعب في الشوط الثاني بعد نزول محمد صلاح، لعب بـ3 مدافعين وحرر الأطراف هاني وفتوح ولعب بتلاتة في العمق في نص الملعب 3 وسط ملعب ومهاجمين اثنين هما مرموش ومحمد صلاح".

وتابع: "المنتخب البرازيلي قوي للغاية، وهو الأكثر تتويجا بكأس العالم، ولاعبيه يقدرون بالمليارات، وبالتالي، نحن لعبنا أمام منتخب في منتهى القوة، والخسارة بهدفين لهدف نتيجة كويسة، والمنتخب قدم أداءً جيدا".

وفيما يتعلق بمحمد صلاح، أكد العشري أنه عنصر أساسي لا غنى عنه في المنتخب المصري، موضحًا: "محمد صلاح مفيش شك من العناصر اللي هيعتمد عليها الكابتن حسام في المباريات القادمة، فهو يمثل عنصر قوة للمنتخب سواء من الناحية الهجومية أو التهديف أو صناعة الأهداف، كما أنه قوة مهمة للغاية ولا ننسى أنه كابتن المنتخب وأيقونته".

 مباريات زي دي بتحتاج خبرات كبيرة جدًا جدًا

كما توقع أن يكون له دور مؤثر في المباريات المقبلة، خاصة أمام منتخب بلجيكا، مضيفًا أنه سيكون لديه دافع كبير للظهور بشكل أفضل: " أنا بجزم إنه هيشارك، لأن مباريات زي دي بتحتاج خبرات كبيرة جدًا جدًا، والفرق المنافسة بتحسب له حساب كبير بسبب اسمه وتاريخه". 
 

طارق العشري فاركو الولايات المتحدة محمد صلاح حسام حسن

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