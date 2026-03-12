قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن العزلة الاجتماعية وقلة التواصل مع الآخرين قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة لدى النساء، وهو ما يسلط الضوء على التأثير الكبير للحياة الاجتماعية على الصحة الجسدية والنفسية.

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

وأظهرت نتائج البحث أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو يقل تواصلهم مع العائلة والأصدقاء قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدد من أنواع السرطان، مقارنة بمن يتمتعون بحياة اجتماعية نشطة.
 

وتشير العديد من الدراسات السابقة إلى أن الشعور بالوحدة والعزلة قد يؤثر سلباً على الصحة العامة، إذ يرتبط بزيادة خطر الإصابة بعدة مشكلات صحية مثل:
الاكتئاب
أمراض القلب
الخرف

ووفقاً لإحصاءات رسمية في بريطانيا، فإن نحو ربع البالغين يعانون من الشعور بالوحدة، بينما يعيش أكثر من 4.2 مليون شخص فوق سن 65 عاماً بمفردهم.

وأجرى باحثون صينيون تحليلاً لبيانات أكثر من 35 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة، بهدف دراسة العلاقة بين العزلة الاجتماعية وخطر الإصابة بالسرطان.

واعتمدت الدراسة على بيانات من مشروع UK Biobank الذي شمل في الواقع أكثر من 354 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عاماً، وجميعهم كانوا خالين من السرطان في بداية الدراسة.

وقام المشاركون بالإجابة على استبيان حول حياتهم الاجتماعية، شمل عدة عوامل مثل: عدد الأشخاص الذين يعيشون معهم في المنزل، عدد مرات زيارة العائلة أو الأصدقاء، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو الترفيهية أسبوعياً.

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

كيف تم تحديد العزلة الاجتماعية؟

ومنح الباحثون المشاركين نقاطاً بناءً على مستوى التواصل الاجتماعي نقطة واحدة لمن يعيش بمفرده، نقطة لمن يزور العائلة أو الأصدقاء أقل من مرة شهرياً، نقطة لمن لا يشارك في أنشطة اجتماعية أسبوعية، وتم اعتبار الأشخاص الذين حصلوا على نقطتين أو أكثر ضمن فئة المعزولين اجتماعياً، وشكلوا نحو 6٪ من المشاركين.

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

نتائج الدراسة

وتمت متابعة المشاركين لمدة تقارب 12 عاماً، وخلال هذه الفترة تم تشخيص 38,103 حالة إصابة بالسرطان.

وبعد تحليل البيانات، توصل الباحثون إلى أن العزلة الاجتماعية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 8٪.

كما أظهرت النتائج أن التأثير كان أكثر وضوحاً لدى النساء مقارنة بالرجال.

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

أنواع السرطان المرتبطة بالعزلة

وأظهرت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين من قلة التواصل الاجتماعي أكثر عرضة للإصابة بعدة أنواع من السرطان، منها:
سرطان الثدي
سرطان الرئة
سرطان الرحم
سرطان المبيض
سرطان المعدة

وكانت النتيجة الأكثر لفتاً للانتباه أن النساء المعزولات اجتماعياً كان لديهن زيادة بنسبة 84٪ في خطر الإصابة بسرطان المعدة مقارنة بغيرهن.

كما ارتبطت العزلة الاجتماعية لدى الرجال والنساء بزيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة.

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

الفرق بين الوحدة والعزلة الاجتماعية

وأوضح الباحثون أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة ليسا الشيء نفسه، فالعزلة الاجتماعية تعني قلة التواصل الفعلي مع الآخرين، بينما يشير الشعور بالوحدة إلى حالة نفسية قد تحدث حتى مع وجود علاقات اجتماعية.

وأظهرت الدراسة أن العزلة الاجتماعية كان لها تأثير أكبر على خطر الإصابة بالسرطان مقارنة بالشعور بالوحدة فقط.

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

لماذا قد تزيد العزلة خطر السرطان؟

ويرجح العلماء أن العزلة الاجتماعية قد تؤثر على الصحة بعدة طرق، منها:
ـ زيادة مستويات التوتر
ـ ارتفاع الالتهابات في الجسم
ـ تبني عادات صحية سيئة مثل التدخين وقلة النشاط البدني
ـ ضعف الدعم النفسي والاجتماعي

وكل هذه العوامل قد تسهم في زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها السرطان.

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

نصائح لتقليل خطر العزلة

ويشير الخبراء إلى أن الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة قد يكون عاملاً مهماً في تعزيز الصحة، من خلال:
ـ التواصل المنتظم مع العائلة والأصدقاء
ـ المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو التطوعية
ـ ممارسة الرياضة الجماعية
ـ الحفاظ على التوازن النفسي والصحة العقلية

العزلة الاجتماعية الوحدة والسرطان أسباب السرطان خطر السرطان لدى النساء تأثير الوحدة على الصحة سرطان المعدة سرطان المثانة الصحة النفسية والجسدية دراسات السرطان

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

الارصاد

أمطار ورياح وتدهور للرؤية.. الأرصاد تُحذر من «جمعة متقلبة» على القاهرة والمحافظات

حالة الطقس في مصر

آخر أسبوع في رمضان .. موجة غير مستقرة تضرب طقس البلاد يصاحبها أمطار

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
اشرف زكي
اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

