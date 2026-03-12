اللون الأزرق الحلقة 8.. أحمد رزق يحاول ترتيب عمله من جديد

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «اللون الأزرق» تطورات درامية جديدة، حيث عقد الفنان أحمد رزق، الذي يجسد شخصية المهندس «أدهم»، اجتماعًا مع المشرفين والعمال في موقع العمل الجديد عقب توليه مسؤولية المشروع كمهندس مشرف عليه.



وخلال الاجتماع، شدد «أدهم» على ضرورة أن تمر جميع القرارات المتعلقة بالمشروع عبره بشكل مباشر، مؤكدًا أنه لن يتم اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليه، كما أعلن عن وضع جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه سيتابع سير العمل بنفسه لضمان الالتزام بالخطة المقررة.



وفي سياق آخر من الأحداث، دار حوار بين «أدهم» وزوجته «آمنة»، حيث طالبها بالتحلي بالصبر والتركيز على تربية ابنهما «حمزة»، مؤكدًا رضاه بما قسمه الله له، ومشيرًا إلى رغبته في تأجيل فكرة الإنجاب في الوقت الحالي.



لكن الأجواء الهادئة لم تستمر طويلًا، إذ تحولت المحادثة إلى مشادة بينهما بعدما كشفت «آمنة» عن زيارتها لطبيب النساء والتوليد لمناقشة إمكانية حمل جديد. وانتهى اللقاء بطلب «أدهم» منها الاستعداد للذهاب إلى منزل والدته، ما زاد من حدة التوتر ومهد لتصاعد الأحداث في الحلقات المقبلة.



اللون الأزرق

ويُعرض مسلسل «اللون الأزرق» ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويناقش قضية طيف التوحد من زاوية إنسانية واجتماعية وتدور أحداثه حول أم تُدعى «آمنة» تعود إلى مصر مع زوجها وابنها «حمزة» بعد انتهاء عمل الزوج في الخارج، لتبدأ الأسرة رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج الطفل، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف من مستقبل قد لا يكون مهيأ بالكامل لاحتواء طفلها.



مسلسل اللون الأزرق من بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدى وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزى هلال، نور محمود والطفل على، إلى جانب عدد من الفنانين، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.