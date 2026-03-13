قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
أوركيد سامي

بعد الصلح الذي حدث بين  بيبو (أحمد بحر الشهير بـكزبرة) ووالده العمدة محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) بعد انفصال دام أكثر من 25 سنة، بدأت زوجة أبو دياب (هالة صدقي) في تدبير مكيدة لكي تكسر قلب أبو دياب بسبب زواجه عليها، ولكي تحطم بيبو تمامًا.

المكيدة ستكون بالتعاون مع ابنها خليفة (وليد فواز) وإبراهيم عمارة (محسن منصور) صاحب معرض السيارات وعدو أبو دياب، وتتمثل في أن يقوما بإفساد حياة بيبو تمامًا، وهو ما سيكسر بالضرورة قلب أبو دياب، هذه المكيدة عوضًا عن خطة قتل أبو دياب التي اقترحها عمارة، وخطة حرق ممتلكاته التي ابتكرها خليفة.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.

مسلسل بيبو اخبار الفن نجوم الفن

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
تشييع
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
