الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ38.4 مليون جنيه في مزاد عني

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحصيل مبلغ 38.4 مليون جنيه من بيع كميات من السيارات المستوردة والبضائع في مزاد علني تم إجراؤه اليوم الخميس الموافق 12-3-2026.

كشف تقرير صادر عن المصلحة اليوم، أنه تم بيع 28 لوطًا من السيارات والبضائع المستوردة بقيمة تبلغ 38.4 مليون جنيه، في مزاد عني تم تنظيمه لصالح جمارك الإسكندرية .

أوضح التقرير أن المزاد العلني تم تنظيمه بالتعاون مع إدارة المهمل والبيوع الجمركية بالإسكندرية و الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

تأتي تلك التحركات وفقًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

تم عرض 100 لوط من البضائع والسيارات المستوردة ، حيث تم بيع 16 لوطًا من البضائع المتنوعية بقيمة 31.821 مليون جنيه و 12 لوطًا من السيارات بقيمة 6.55 مليون جنيه.