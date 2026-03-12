أحدث أخبار التكنولوجيا| وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة.. وبسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة وسعر صادم

أطلقت شركة iQOO هاتف Z11x 5G ويأتي الهاتف بمعالج جديد، وبطارية أكبر، وميزات محسّنة للمتانة، مع الحفاظ على نفس تصنيفه ضمن الفئة المتوسطة.

يتميز هاتف iQOO Z11x 5G بشاشة LCD كاملة الوضوح+ مقاس 6.76 بوصة بدقة 2408 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 1200 شمعة. وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.45، موضوعة داخل ثقب في الشاشة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

هاتف رائد ببطارية ضخمة.. موعد إطلاق جهاز OnePlus 15T

كشفت شركة ون بلس أخيرًا عن هاتفها الجديد ون بلس 15T، مانحةً جمهورها نظرةً مبكرةً على أحدث هواتفها الرائدة صغيرة الحجم.

ظهر الهاتف خلال بث مباشر، حيث سلطت ون بلس الضوء على تصميمه وبعض ميزاته التقنية.

من الواضح، بناءً على ما رأيناه حتى الآن، أن الشركة تهدف إلى تقديم أداءٍ قويٍّ يُضاهي الهواتف الرائدة في حجمٍ أصغر وأسهل استخدامًا.

هاتف Vivo X300s يقترب من الإطلاق مع الكشف عن أبرز مواصفاتها

بدأت شركة فيفو بالكشف عن تفاصيل هاتفها القادم vivo X300s، ويبدو أن عمر البطارية من أبرز مميزاته وهي تستخدم تقنية أنود السيليكون من الجيل الرابع من فيفو. والنتيجة هي زيادة ملحوظة في سعة البطارية، خاصةً وأن هاتف فيفو X200s من العام الماضي كان مزودًا ببطارية سعتها 6200 مللي أمبير وسيحتوي الجهاز على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، وسيدعم الهاتف منفذ USB 3.2 Gen1، مما يسمح بنقل البيانات بسرعات تصل إلى 5 جيجابت في الثاني.

أطلقت شركة فيفو هاتف Vivo Y51 Pro 5G كخليفة لهاتف Y31 Pro الذي أُطلق العام الماضي . ويأتي الهاتف الجديد مزوداً بالعديد من التحسينات، بما في ذلك شاشة أكبر، ومعالج MediaTek جديد، ومتانة محسّنة، وبطارية أكبر بكثير.

يتميز الجهاز بشاشة LCD عالية الدقة (HD+) مقاس 6.75 بوصة بدقة 1570 × 720 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، وتصل ذروة سطوعها إلى 1250 شمعة/م². كما أنها حاصلة على شهادة TÜV Rheinland للحد من الضوء الأزرق، ومصممة لتقليل الوميض أثناء الاستخدام المطول.