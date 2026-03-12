قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
القوات الإسرائيلية تتوغل نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان
هاتف Vivo X300s يقترب من الإطلاق مع الكشف عن أبرز مواصفاته

لمياء الياسين

بدأت شركة فيفو بالكشف عن تفاصيل هاتفها القادم vivo X300s، ويبدو أن عمر البطارية من أبرز مميزاته وهي تستخدم تقنية أنود السيليكون من الجيل الرابع من فيفو. والنتيجة هي زيادة ملحوظة في سعة البطارية، خاصةً وأن هاتف فيفو X200s من العام الماضي كان مزودًا ببطارية سعتها 6200 مللي أمبير وسيحتوي الجهاز على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، وسيدعم الهاتف منفذ USB 3.2 Gen1، مما يسمح بنقل البيانات بسرعات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية.

إيقاف تشغيل الهاتف

يقوم نظام الشحن الجانبي الآن بتشغيل الجهاز أثناء المهام اليومية مثل بث الفيديو وقراءة المقالات، بدلاً من أن يقتصر على الألعاب.

تُقدّم شركة فيفو أيضاً حلولاً جديدة لإدارة الطاقة وتعد أحد هذه الحلول، يُسمى MicroPower Genie 2.0، مُصمّم لاستعادة التطبيقات أو المهام في حال إيقاف تشغيل الهاتف فجأةً بسبب انخفاض مستوى البطارية.

هاتف X300s

من المتوقع أن يتميز هاتف X300s بشاشة مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما يبدو أن مواصفات الكاميرا طموحة للغاية، حيث تشير التقارير إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا وجود كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

وتشمل الميزات الأخرى الشحن السريع بقوة 90 وات، ومكبرات صوت ستيريو، ومحرك اهتزاز على المحور X، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68/IP69.

لم تُعلن شركة فيفو بعد عن موعد إطلاق محدد، ولكن من المتوقع أن يظهر هاتف X300s في الصين قريبًا، على الأرجح إلى جانب طرازات أخرى من سلسلة X300. وإذا كانت الإعلانات التشويقية دقيقة، فقد يتميز الجهاز بشكل أساسي ببطاريته الكبيرة غير المعتادة في هاتف رائد.

شركة فيفو عمر البطارية هاتف فيفو X200s هواتف X هاتف X300s المهام اليومية الشحن السريع مكبرات صوت ستيريو سلسلة X300

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية

رجال أعمال الإسكندرية: 700 ألف شاب استفادوا من مشروع المنشآت الصغيرة

حفل السحور السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف عن استراتيجية نمو القطاع ودعم الشركات

جانب من اللقاء

القابضة للمياه تبحث مع محافظ مطروح الاستعداد لموسم الصيف

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

