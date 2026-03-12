هاتف Vivo X300s يقترب من الإطلاق مع الكشف عن أبرز مواصفاته

بدأت شركة فيفو بالكشف عن تفاصيل هاتفها القادم vivo X300s، ويبدو أن عمر البطارية من أبرز مميزاته وهي تستخدم تقنية أنود السيليكون من الجيل الرابع من فيفو. والنتيجة هي زيادة ملحوظة في سعة البطارية، خاصةً وأن هاتف فيفو X200s من العام الماضي كان مزودًا ببطارية سعتها 6200 مللي أمبير وسيحتوي الجهاز على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، وسيدعم الهاتف منفذ USB 3.2 Gen1، مما يسمح بنقل البيانات بسرعات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية.

إيقاف تشغيل الهاتف

يقوم نظام الشحن الجانبي الآن بتشغيل الجهاز أثناء المهام اليومية مثل بث الفيديو وقراءة المقالات، بدلاً من أن يقتصر على الألعاب.

تُقدّم شركة فيفو أيضاً حلولاً جديدة لإدارة الطاقة وتعد أحد هذه الحلول، يُسمى MicroPower Genie 2.0، مُصمّم لاستعادة التطبيقات أو المهام في حال إيقاف تشغيل الهاتف فجأةً بسبب انخفاض مستوى البطارية.

هاتف X300s

من المتوقع أن يتميز هاتف X300s بشاشة مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما يبدو أن مواصفات الكاميرا طموحة للغاية، حيث تشير التقارير إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا وجود كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

وتشمل الميزات الأخرى الشحن السريع بقوة 90 وات، ومكبرات صوت ستيريو، ومحرك اهتزاز على المحور X، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68/IP69.

لم تُعلن شركة فيفو بعد عن موعد إطلاق محدد، ولكن من المتوقع أن يظهر هاتف X300s في الصين قريبًا، على الأرجح إلى جانب طرازات أخرى من سلسلة X300. وإذا كانت الإعلانات التشويقية دقيقة، فقد يتميز الجهاز بشكل أساسي ببطاريته الكبيرة غير المعتادة في هاتف رائد.