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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات كهربائية موديل 2026 بالأسعار ..جي ايه سي تطرح M8 العائلية..ماذا تقدم أفاتار 11؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


كل ما تريد معرفته عن بي واي دي سيل 6 موديل 2027 الجديدة
تمكنت بي واي دي خلال السنوات الأخيرة من تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية بفضل التوسع المستمر في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، مستفيدة من التطور التقني الذي تقدمه في أنظمة الدفع والطاقة.

جي ايه سي تقدم M8 العائلية.. وهذا سعرها
يشهد قطاع السيارات العائلية منافسة متصاعدة في الأسواق العالمية، في ظل توجه واضح من العلامات المتنوعة نحو تطوير طرازات تجمع بين الرحابة الداخلية والتقنيات الحديثة وأنظمة الراحة المتقدمة، ومن أبرز هذه الطرازات التي انطلقت مؤخرًا هي النسخة جي ايه سي M8 ضمن فئة الميني فان كبيرة الحجم.

تبدأ من 749 ألف جنيه.. 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر
يضم السوق المصري باقة كبيرة من السيارات الكهربائية، والتي تتنوع من ناحية التصميمات الخارجية والمنشأ، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والمدى والتجهيزات.
أسعار نيسان صني موديل 2026 في الإمارات
تواصل نيسان اليابانية طرح مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق الإماراتي، وتأتي صني موديل 2026 ضمن أبرز الطرازات التي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع تقديمها عبر باقة من الفئات المتنوعة.

تتجاوز 400 حصان.. ماذا تقدم أفاتار 11 الكهربائية؟
تواصل أفاتار ترسيخ حضورها في قطاع السيارات الكهربائية عالميًا من خلال مجموعة من الطرازات التي تعتمد التقنيات الرقمية وأنظمة القيادة الحديثة، وتعد أفاتار 11 واحدة من ابرز السيارات التي تقدمها العلامة ضمن هذه الفئة. 

أسعار ومواصفات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026 في السعودية| صور
تُعد كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية الفاخرة التي تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم. 

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