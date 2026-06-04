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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة BYD Sealion 06 الجديدة بمدى قيادة يتجاوز 1800 كم تثير اهتمام الأسواق العالمية

سيارة BYD Sealion 06 الجديدة
سيارة BYD Sealion 06 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد BYD Sealion 06، وتنتمي Sealion لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل في جيلها الجديد بنظام DM-i الهجين الذكي .

سيارة BYD Sealion 06 الجديدة 

ويمكن لهذه التقنية الهجينة الجمع بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي لتحقيق مدى سير إجمالي يتجاوز 1800 وصل إلي 2000 كم/ساعة بالخزان المليء والشحنة الكاملة.

محرك BYD Sealion 06

سيارة BYD Sealion 06 الجديدة 

تحصل سيارة BYD Sealion 06 علي قوتها من نظام الهجين (DM-i)، يجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اما النسخة الكهربائية بالكامل (EV) من سيارة BYD Sealion 06، تعتمد على منصة (e-Platform 3.0 Evo) وتوفر خيارات مدى قيادة تصل إلى 520 كم و 605 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

سيارة BYD Sealion 06 الجديدة 

تأتي سيارة BYD Sealion 06 مجهزة ببطارية "Blade Battery" من بي واي دي المشهورة عالمياً بمستويات الأمان الفائقة ضد الحرارة والاحتراق.

مواصفات BYD Sealion 06

سيارة BYD Sealion 06 الجديدة 

زودت سيارة BYD Sealion 06 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تفاعلية ذكية تتميز بلوحة قيادة عائمة وكبيرة مقاس 15.6 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية، وبها نظام التحكم عن بعد، وتدعم ميزة الدخول بدون مفتاح عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) والتحكم في التكييف، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومساعدة السائق المتقدمة (ADAS) الذي يشتمل على نظام رؤية شامل ومساعد الركن الذكي .

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات 

تأسست شركة بي واي دي في الصين عام 1995 كشركة لتصنيع البطاريات، وبعدها أطلقت ذراعها لإنتاج السيارات BYD Auto في عام 2003، ومنذ ذلك الحين، تحولت من شركة إقليمية إلى واحدة من أكبر مصنعي السيارات الكهربائية والهجينة في العالم.

سيارة BYD Sealion 06 الجديدة 

وجدير بالذكر ان شركة بي واي دي حققت أرقام قياسية وتفوقت في بعض الفترات على كبرى شركات السيارات الكهربائية العالمية منها تسلا (Tesla) في حجم المبيعات العالمية .

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