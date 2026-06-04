جيلي مونجارو i-HEV الهجينة تظهر لأول مرة

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي مونجارو i-HEV الهجينة، وتنتمي مونجارو i-HEV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين التصميم الفاخر والأداء الرياضي القوي والكفاءة الاستثنائية في استهلاك الوقود .

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

أبعاد مونجارو i-HEV الهجينة

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

تأتى سيارة مونجارو i-HEV الهجينة في سوق السيارات بطول 4770 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1689 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2845 مم .

محرك جيلي مونجارو i-HEV الهجينة

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

تحصل سيارة جيلي مونجارو i-HEV علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي هجين، وتنتج قوة 312 حصان، وعزم دوران 425 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مونجارو i-HEV الهجينة

زودت سيارة مونجارو i-HEV الهجينة بالعديد من المميزات من ضمنها، شاسيه رقمي متكامل يدعم نظام تعليق متغير ذكي (CCD)، وبها واجهة بلغة تصميم عصرية جريئة، وبها مصابيح أمامية متطورة من نوع ليد ماتريكس الذكية، وبها جنوط رياضية من الألمنيوم مقاس 20 بوصة، وبها مصابيح أمامية تكيفية بتقنية LED Matrix مع إضاءة نهارية مستمرة.

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

بالاضافة إلي ان سيارة مونجارو i-HEV الهجينة بها، مصابيح خلفية متصلة من نوع LED ممتدة بعرض الحقيبة الخلفية، وبها عجلات رياضية مقاس 20 بوصة مصنوعة من سبيكة الألمنيوم خفيفة الوزن، وبها مرايات جانبية كهربائية الطي والضبط تحتوي على مؤشرات انعطاف، وكاميرات رصد، وبها عزل صوتي، وبها لوحة قيادة مدعومة بالكامل بالتقنيات الرقمية لتوفر تجربة ترفيهية متكاملة لجميع الركاب، وبها نظام عزل اهتزازات متطور يحافظ على هدوء المقصورة.

وسائل الأمان بـ مونجارو i-HEV الهجينة

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

تمتلك سيارة مونجارو i-HEV الهجينة الكثير من المميزات من ضمنها، وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب، وستائرية على الجانبين لحماية كافة الركاب، ونظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوى الكبح (EBD)، والتحكم في قوى الجر (TCS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام تثبيت سرعة متكيف (ACC)، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ الذاتية الفعالة.