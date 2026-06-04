قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة الأحد القادم.. حسين الشحات يطلب 50 مليونا للتجديد مع الأهلي
إنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات
بفارق 1320 جنيها.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بالأسواق؟
مشاهد مروعة.. فيديو رسمي يوثق آثار هجوم المسيرات الإيرانية على مطار الكويت
حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة.. الإفتاء توضح
كامل الاحترام والتقدير .. أسرة صبري نخنوخ تكشف موقفه من واقعة التعدي على محامٍ بالتجمع
موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وإنبي والقناة الناقلة
الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك
حكم تقبيل يد الوالدين وكبار السن؟.. أمين الفتوى يجيب
كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط
8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي مونجارو i-HEV الهجينة تظهر لأول مرة

مونجارو i-HEV الهجينة
مونجارو i-HEV الهجينة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي مونجارو i-HEV الهجينة، وتنتمي مونجارو i-HEV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين التصميم الفاخر والأداء الرياضي القوي والكفاءة الاستثنائية في استهلاك الوقود .

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

أبعاد مونجارو i-HEV الهجينة

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

تأتى سيارة مونجارو i-HEV الهجينة في سوق السيارات بطول 4770 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1689 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2845 مم .

محرك جيلي مونجارو i-HEV الهجينة

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

تحصل سيارة جيلي مونجارو i-HEV علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي هجين، وتنتج قوة 312 حصان، وعزم دوران 425 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مونجارو i-HEV الهجينة

زودت سيارة مونجارو i-HEV الهجينة بالعديد من المميزات من ضمنها، شاسيه رقمي متكامل يدعم نظام تعليق متغير ذكي (CCD)، وبها واجهة بلغة تصميم عصرية جريئة، وبها مصابيح أمامية متطورة من نوع ليد ماتريكس الذكية، وبها جنوط رياضية من الألمنيوم مقاس 20 بوصة، وبها مصابيح أمامية تكيفية بتقنية LED Matrix مع إضاءة نهارية مستمرة.

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

بالاضافة إلي ان سيارة مونجارو i-HEV الهجينة بها، مصابيح خلفية متصلة من نوع LED ممتدة بعرض الحقيبة الخلفية، وبها عجلات رياضية مقاس 20 بوصة مصنوعة من سبيكة الألمنيوم خفيفة الوزن، وبها مرايات جانبية كهربائية الطي والضبط تحتوي على مؤشرات انعطاف، وكاميرات رصد، وبها عزل صوتي، وبها لوحة قيادة مدعومة بالكامل بالتقنيات الرقمية لتوفر تجربة ترفيهية متكاملة لجميع الركاب، وبها نظام عزل اهتزازات متطور يحافظ على هدوء المقصورة.

وسائل الأمان بـ مونجارو i-HEV الهجينة

سيارة مونجارو i-HEV الهجينة

تمتلك سيارة مونجارو i-HEV الهجينة الكثير من المميزات من ضمنها، وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب، وستائرية على الجانبين لحماية كافة الركاب، ونظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوى الكبح (EBD)، والتحكم في قوى الجر (TCS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام تثبيت سرعة متكيف (ACC)، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ الذاتية الفعالة.

شركة جيلي جيلي مونجارو i HEV الهجينة السيارات الـ SUV الرياضية أبعاد مونجارو i HEV الهجينة محرك جيلي مونجارو i HEV مونجارو i HEV الهجينة مواصفات مونجارو i HEV الهجينة الـ SUV الرياضية i HEV الهجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

ايران

إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

المتهم

طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

نتنياهو وترامب

طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

ترشيحاتنا

شروط استجابة الدعاء

هل تؤثر صيغة الدعاء في الاستجابة؟.. خالد الجندي يجيب

د. الضويني

الضويني: الأزهر حصن الأمة لحقن الدماء وجهوده أنهت خصومات أبنوب بأسيوط

الشيخ خالد الجندي

ما علامة عدم الرضا بالقضاء؟.. خالد الجندي يوضح الفارق بين الحزن والاعتراض على القدر

بالصور

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

جرأة وجمال.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد