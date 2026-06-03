«بنتلي» تطلق فلاينج سبير S الجديدة لعشاق القيادة الرياضية

رفعت شركة بنتلي البريطانية العريقة سقف التحدي في قطاع الصالونات الفاخرة عبر الكشف رسميًا عن أيقونتها الجديدة كليًا “بنتلي فلاينج سبير”، والتي صممت هندسيًا وماديًا لتقدم مفهومًا متكاملًا يجمع بين الفخامة الملوكية المطلقة للركاب في الخلف والأداء الرياضي الشرس الذي يعشق قادة السيارات اختباره بأنفسهم.

وحصلت سيارة الـ "أوبر سيدان" على مظهر خارجي متطور استوحى خطوطه الديناميكية من شقيقتها الكوبيه ذات البابين؛ حيث تخلت عن المصابيح المزدوجة لتعتمد لأول مرة على مصابيح أمامية أحادية دائرية تمنح الواجهة هيبة بصرية واضحة على الطريق.

دمج جينات السرعة والفخامة مع إحياء الطراز الرياضي المتطور

لا تتوقف التحديثات عند المظهر الخارجي فقط، بل امتدت ميكانيكيًا وهيكليًا لتشمل إحياء الطراز الرياضي المحبوب الذي ورث جينات هندسية فائقة ومكونات حركية متطورة من نسختي “سبيد” و"مولينير" الفاخرتين.

وتمنح هذه الترقية الهيكلية الشاسيه مرونة ديناميكية فائقة واستجابة برمجية ذكية عند المنعطفات الحادة عبر توزيع عزم الدوران بدقة كاملة بنسبة 100% بين العجلات، مما يلغي تمامًا الشعور بالوزن الضخم لهذه السفينة الفارهة ويحولها إلى وحش ميكانيكي ينبض بالطاقة الحركية.

مقصورة رقمية فاخرة بخيارات مقاعد متعددة وأنظمة صوتية أسطورية

تفتح مقصورة بنتلي فلاينج سبير آفاقًا جديدة في عالم الرفاهية المادية والبرمجية؛ حيث وفر المهندسون خيارات وتوزيعات مرنة ومتعددة لتهيئة المقاعد الخلفية بما يتناسب مع رغبات العملاء، سواء للعمل أو الاسترخاء الكامل مع أنظمة تدليك وتبريد متطورة.

وإلى جانب الجلود الطبيعية الفاخرة والقشور الخشبية المصنوعة يدويًا، زودت الكابينة بنظام صوتي يوصف بأنه الأقوى والأعلى دقة في تاريخ صناعة السيارات، ليعزل الركاب سمعيًا وبصريًا عن ضوضاء العالم الخارجي لتصبح احتمالية التعرض للإزعاج مساوية لـ 0%.

بنتلي فلاينج سبير

الأسعار المتوقعة لسيارة الأوبر سيدان وموعد طرحها الرسمي في الأسواق

تستهدف هذه التحفة البريطانية شريحة النخبة من صفوة رجال الأعمال وعشاق التميز، ومن المتوقع ماديًا أن يبدأ السعر الرسمي للسيارة من 250000 دولار أمريكي (ما يعادل ملايين الجنيهات المصرية قبل حساب الرسوم والجمارك المحلية) للفئات الافتتاحية.

وأكدت التقارير الصادرة عن المصنع الإنجليزي أن السيارة ستطرح رسميًا للبيع في الأسواق العالمية وداخل صالات العرض المتخصصة في وقت لاحق من هذا العام، لتبدأ رحلة تسليم المفاتيح لأصحاب الحظ السعيد فورًا.