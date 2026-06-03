علامات تدل على وجود عطل بمحرك السيارة ؟

محرك السيارة هو القلب النابض لها وهو المسؤولة عن تحويل الوقود أو الكهربائية إلى طاقة حركية ميكانيكية، وبدونه تصبح السيارة مجرد هيكل ساكن لا قيمة له، وبالتالي يجب الحفاظ علي محرك السيارة من التلف .

علامات تدل علي وجود عطل بمحرك السيارة

ومن أبرز العلامات التي تشير إلى وجود عطل أو تلف في محرك السيارة منها، إضاءة لمبة فحص المحرك، وخروج دخان ملون من العادم، وسماع أصوات طرق أو تكتكة، وانخفاض عزم السيارة وبطء التسارع، واستهلاك زائد غير طبيعي للوقود.

- علامات تدل علي وجود عطل بمحرك السيارة :

علامات تدل علي وجود عطل بمحرك السيارة

إضاءة لمبة فحص المحرك

ظهور هذا الرمز في لوحة العدادات يعني اكتشاف كمبيوتر السيارة لخلل في حساسات أو أنظمة المحرك.

الأصوات الغريبة

سماع أصوات طقطقة، أو تكتكة مستمرة، أو أصوات احتكاك معادن، فأن ذلك يدل على تآكل الأجزاء الداخلية أو نقص الزيت.

علامات تدل علي وجود عطل بمحرك السيارة

دخان أبيض

ظهور دخان أبيض يشير إلى تسرب سائل التبريد إلى غرفة الاحتراق.

دخان أزرق

الدخان الأزرق يدل على حرق زيت المحرك بسبب تآكل الشنابر .

دخان أسود

علامات تدل علي وجود عطل بمحرك السيارة

يعني احتراق كميات كبيرة من الوقود نتيجة خلل في البخاخات أو حساس الأكسجين.

ضعف أداء وتسارع السيارة

عند الشعور بعدم استجابة المحرك عند الضغط على دواسة الوقود، أو تقطيع المحرك أثناء القيادة فإن ذلك يدل علي وجود عطل بمحرك السيارة .

ارتفاع درجة حرارة المحرك

علامات تدل علي وجود عطل بمحرك السيارة

المؤشر المتكرر لارتفاع الحرارة يكون بسبب نقص زيت المحرك، أو تلف وجه وش السلندر.

استهلاك زائد للوقود والزيت

ملاحظة الحاجة لتزويد الزيت باستمرار، أو انخفاض المسافة التي تقطعها السيارة بكمية الوقود المعتادة، وبالتالي هذا يدل علي وجود عطل بمحرك السيارة .

اهتزاز المحرك عند التوقف

علامات تدل علي وجود عطل بمحرك السيارة

الشعور برعشة أو عدم انتظام في دوران المحرك وأنت متوقف في إشارة مرورية، وعادة ما يكون السبب هو تلف البوجيهات .

تسريب السوائل

ملاحظة بقع زيت أو سائل تبريد أسفل السيارة عند ركنها يدل علي وجود عطل بمحرك السيارة، وبالتالي يجب الذهاب لاقرب فني لتحديد المشكلة .