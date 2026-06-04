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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 في السوق السعودي

سيارات جديدة 2026 في السوق السعودي
سيارات جديدة 2026 في السوق السعودي
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: بويك انفيستا، وام جي ZS، وجيلي ستار راي، وتويوتا ياريس كروس، وشيفروليه سونيك .

بويك انفيستا موديل 2026

تحصل سيارة بويك انفيستا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 137 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بويك انفيستا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 97 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 103 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

ام جي ZS موديل 2026

تستمد سيارة ام جي ZS موديل 2026 قوتها من محرك هايبرد سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 196 حصان، وعزم دوران 465 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جي ZS موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جي ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 61 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام جي ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 76 ألف ريال سعودي .

جيلي ستار راي موديل 2026

قوة سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تصل إلي 218 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 325 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 215 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي ستار راي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 88 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 91 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 113 ألف ريال سعودي .

تويوتا ياريس كروس موديل 2026

عزم دوران سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 يصل إلي 141 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي هجين، وبها قوة 114 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا ياريس كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 66 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 72 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 75 ألف ريال سعودي .

شيفروليه سونيك موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن/متر .

شيفروليه سونيك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 56 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 62 ألف ريال سعودي .

سوق السيارات السعودي السيارات الجديدة موديل 2026 بويك انفيستا موديل 2026 ام جي ZS موديل 2026 جيلي ستار راي موديل 2026 ستار راي موديل 2026 ياريس كروس موديل 2026

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