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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات فيات 500 X موديل 2026

سيارة فيات 500 X موديل 2026 الجديدة
سيارة فيات 500 X موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة فيات 500 X موديل 2026 الجديدة 

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فيات 500 X موديل 2026 ، وتنتمي 500 X لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد فيات 500 X موديل 2026

سيارة فيات 500 X موديل 2026 الجديدة 

تأتى سيارة فيات 500 X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4269 مم، وعرض 1796 مم، وارتفاع 1608 مم .

محرك فيات 500 X موديل 2026

سيارة فيات 500 X موديل 2026 الجديدة 

تحصل سيارة فيات 500 X موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصان، وتحتاج إلي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فيات 500 X موديل 2026

تمتلك سيارة فيات 500 X موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key .

سيارة فيات 500 X موديل 2026 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة فيات 500 X موديل 2026 بها، Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights، وبها Front Camera، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها نوافذ كهربائية، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر فيات 500 X موديل 2026

سيارة فيات 500 X موديل 2026 الجديدة 

تباع سيارة فيات 500 X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 954 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات السيارات الكروس أوفر فيات 500 X موديل 2026 محرك فيات 500 X مواصفات فيات 500 X موديل 2026 سعر فيات 500 X سعر فيات 500 X موديل 2026 الكروس أوفر

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