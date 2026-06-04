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فيراري إنزو تباع بـ 10 ملايين دولار | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري إنزو تباع بـ 10 ملايين دولار | تفاصيل

سيارة فيراري إنزو الخارقة
سيارة فيراري إنزو الخارقة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فيراري عن سيارة من ضمن سياراتها الأيقونة فيراري إنزو Ferrari Enzo"، في أحدث مزاد علني نظمته دار Mecum الشهيرة، وتنتمي إنزو لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر السيارة باللون الرمادي .

سيارة فيراري إنزو الخارقة

مواصفات فيراري إنزو الخارقة

سيارة فيراري إنزو الخارقة

زودت سيارة فيراري إنزو بالعديد من المميزات من ضمنها، طلاء بلون رمادي ميتاليك ساحر يطلق عليه اسم (Grigio Titanio)، وقد خرجت من مصنع مارانيلو 6 سيارات فيراري فقط بهذا اللون، وهذه السيارة تحديداً هي النسخة الوحيدة في العالم التي تجمع بين هذا الطلاء الخارجي ومقصورة داخلية من الجلد الأحمر الصارخ Pelle Rosso .

سيارة فيراري إنزو الخارقة

قطعت سيارة فيراري إنزو مسافة تصل غلي 4871 كم/ساعة فقط، طوال مدة 23 عاما، كما أن السيارة حائزة على شهادة Ferrari Classiche المعتمدة، مما يضمن أن كل قطعة ميكانيكية فيها هي القطع الأصلية التي ولدت بها السيارة من مصنع فيراري.

محرك فيراري إنزو الخارقة

سيارة فيراري إنزو الخارقة

تحصل سيارة فيراري إنزو الخارقة علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي، وتنتج قوة 651 حصان، وعزم دوران 657 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فيراري إنزو الخارقة

سيارة فيراري إنزو الخارقة

بيعت سيارة  فيراري إنزو الخارقة بسعر يصل إلي 10.23 مليون دولار ، أي ما يعادل 28 مليون ريال سعودي .

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

سيارة فيراري إنزو الخارقة

بدأ إنزو فيراري مسيرته بإدارة فريق سباقات لصالح "ألفا روميو"، وفي عام 1939 أسس شركته الخاصة، وفي عام 1947، خرجت أول سيارة تحمل علامة فيراري التجارية من بوابات مصنعها في "مارانيلو"، وهي السيارة الأسطورية 125 S بمحرك 12 سلندر .

سيارة فيراري إنزو الخارقة

وارتبط تاريخ فيراري ارتباط وثيق برياضة السيارات، حيث تعد أنجح فرق الفورمولا 1 على الإطلاق، محققة ألقاب لا حصر لها بفضل سياراتها التي تتميز بأدائها الخارق، وأنتجت الشركة سيارات غيرت معالم السيارات الرياضية منها ، 250 GTO، وF40، وF50.

شركة فيراري فيراري إنزو Ferrari Enzo السيارات الكوبيه الخارقة مواصفات فيراري إنزو الخارقة محرك فيراري إنزو الخارقة سعر فيراري إنزو الخارقة دار Mecum الشهيرة

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