وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن قرار حاسم وصادم لعشاق القيادة الكلاسيكية، يمثل نهاية رسمية لعصر ناقل الحركة اليدوي (المانيوال) داخل السوق الأمريكية؛ حيث أكدت الشركة أن طراز "جيتا GLI سيتوفر حصريًا بناقل حركة أوتوماتيكي بدءًا من موديل عام 2027، ليطوى بذلك الفصل الأخير للهياكل المزودة بعصا السرعات الثلاثية والدواسة الثالثة تحت شعار العلامة الألمانية.

تراجع الطلب العالمي يجبر فولكس فاجن على التخلي عن الشغف الشبابي

أوضحت إدارة فولكس فاجن ماديًا وهندسيًا أنها بذلت جهودًا حثيثة برميًا وتجاريًا للإبقاء على خيار النواقل اليدوية ذات الست سرعات لأطول فترة ممكنة تلبية لرغبات جيل الشباب والمتحمسين في أمريكا، إلا أن تراجع معدلات الطلب العالمي إلى مستويات منخفضة للغاية جعل الاستمرار في إنتاجها غير مجدٍ استثماريًا بنسبة 100%.

ودفعت هذه المعطيات الاقتصادية صانع السيارات إلى توحيد خطوط الإنتاج والاعتماد كليًا على النواقل الأوتوماتيكية المزدوجة المتطورة لفئات (DSG) لرفع كفاءة تدوير المحرك وتقليل الانبعاثات الكربونية.

فولكس فاجن

التسلسل الزمني لاختفاء ناقل الحركة اليدوي من طرازات الغولف والجيتا

بدأت ملامح الخطة الهندسية لفولكس فاجن تتضح منذ فترة قريبة؛ حيث جردت الشركة أيقونتي الهاتشباك الساخنة “جولف GTI و”جولف R" من ناقل الحركة اليدوي بالتزامن مع إطلاق حزمة التحديثات لموديلات عام 2025.

وكان الأمل الأخير للمستهلكين متمثلاً في سيارة السيدان الرياضية "جيتا GLI" لموديل عام 2026، ومع صدور القرار الجديد بإلغاء ناقل الحركة اليدوي منها، ستخلو صالات العرض الأمريكية تمامًا من أي سيارة فولكس فاجن تتيح للسائق تبديل التروس يدويًا.

تحول حتمي نحو الأتمتة الكاملة وغياب التعقيد الميكانيكي التقليدي

يرى محللو أسواق المحركات أن هذا الوداع يعكس تحولًا جذريًا وشاملًا في صناعة السيارات العالمية نحو الأتمتة والكهرباء؛ حيث تتطلب برمجيات القيادة الذاتية المساعدة وأنظمة السلامة الفيدرالية الحديثة اتصالًا رقميًا ومباشرًا بالكامل مع ناقل الحركة، وهو ما لا يمكن تحقيقه ميكانيكيًا عبر النواقل اليدوية التقليدية.

ورغم الاستياء الواسع في أوساط الملاك، إلا أن المنظومات الأوتوماتيكية الحالية باتت توفر أزمنة تسارع ودوران فائقة السرعة تجعل احتمالية تفوق المانيوال عليها في الحلبات مساوية لـ 0%.