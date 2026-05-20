الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تيجوان SE تظهر لأول مرة

فولكس فاجن تيجوان SE موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن تيجوان SE موديل 2026، وتنتمي فاجن تيجوان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية، و اشتق فولكس اسمها تاريخياً من مسابقة عامة دمجت كلمتي النمر والإجوانا، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا RAV4، وهوندا CR-V، ومازدا CX-5، وهيونداي توسان.

مواصفات فولكس فاجن تيجوان SE موديل 2026

زودت سيارة فولكس فاجن تيجوان SE موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام عزل صوتي فائق، وبها خطوط خارجية متناسقة للغاية من جميع الزوايا، وبها واجهة أمامية بمصابيح LED متكيفة مدمجة بذكاء مع شبكة التهوية النحيفة، وبها عجلات ألمنيوم أنيقة، وبها خطوط جانبية انسيابية تعزز من ديناميكية الهوائية للمركبة، ويضفي الطلاء الأزرق الفاخر مونتيري بلو لمسة عمق مذهلة تحت أشعة الشمس.

بالاضافة إلي ان سيارة فولكس فاجن تيجوان SE موديل 2026 بها، مقاعد قماشية قوية، وتم نقل ذراع ناقل الحركة إلى عمود التوجيه خلف عجلة القيادة على شكل مقبض دوار ذكي يوفر مساحة رحبة في الكونسول الوسطي ويحتوي على زر دائرى متعدد الوظائف للتحكم في الصوت والقوائم بسلاسة، ونظام إضاءة محيطية غني وشاشات عرض متطورة توفر خيارات تخصيص لونية فورية وممتعة، وبها شريط تحكم منزلق، وبها مساحة شحن خلفية ممتازة .

محرك فولكس فاجن تيجوان SE موديل 2026

تحصل سيارة فولكس فاجن تيجوان SE موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 201 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فولكس فاجن تيجوان SE موديل 2026

تباع سيارة فولكس فاجن تيجوان SE موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 138 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات

تأسست مجموعة فولكس فاجن في ألمانيا عام 1937، وتعني سيارة الشعب، وانطلقت بهدف إنتاج سيارة اقتصادية بأسعار معقولة، لتبدأ رحلتها وتتوسع لتصبح واحدة من أكبر وأنجح شركات صناعة السيارات في العالم .

