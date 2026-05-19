تكنولوجيا وسيارات

جاجوار تعيد تقديم سيارتها الكهربائية GT بهوية جديدة

عزة عاطف

كشفت شركة جاجوار البريطانية العريقة المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة خلال مايو 2026 عن خطوة استراتيجية محورية في تاريخها؛ حيث كشفت رسميًا عن الاسم التجاري الرسمي لأول طراز إنتاجي ضمن حقبتها الكهربائية الجديدة كليًا، والذي سيحمل اسم Type 01. 

وتمثل هذه السيارة السيدان الرياضية الفاخرة ذات الأبواب الأربعة بداية الطرح التجاري الفعلي للخطة الطموحة التي تبنتها العلامة لإعادة تمضيع نفسها في الأسواق العالمية كصانع حصري للمركبات الكهربائية فائقة الفخامة والأداء، مستهدفةً مقارعة عمالقة الصفوة في عالم المحركات النظيفة لعام 2026.

منظومة دفع ثلاثية المحركات وقوة مرعبة تتجاوز 986 حصانًا لعام 2026

تتحضر السياره الجديدة الصديقة للبيئة Type 01 لإحداث هزة عنيفة في قطاع السيارات الرياضية الخارقة بفضل أرقامها الميكانيكية المرعبة؛ حيث زودها المهندسون بمنظومة دفع ميكانيكية كهربائية بالكامل تعتمد على ثلاثة محركات متطورة. 

وتنتج هذه المنظومة الخارقة قوةً إجماليةً تتجاوز 986 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 958 نيوتن متر يتوزع بذكاء مطلق على العجلات الأربعة، مما يمنح سيارة الجي تي الفاخرة قدرةً استثنائيةً على التسارع والانطلاق تفوق طرازات الاحتراق الداخلي التقليدية ذات الاثنتي عشرة أسطوانة لعام 2026.

إرث الطراز التجريبي المثير للجدل وموعد التدفق التجاري لعام 2026

يأتي الإعلان عن هوية النسخة الإنتاجية المخصصة للشوارع بعد مرور نحو عامين من الصخب الفني الذي أحدثته جاجوار عندما كشفت لأول مرة في أواخر عام 2024 عن طرازها التجريبي المثير للجدل والفريد Type 00، والذي أثار انقسامًا حادًا وجنونًا تسويقيًا على منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بسبب تصميمه الجريء والخارج عن المألوف تمامًا. 

وأكدت الشركة البريطانية أن الستار سيرفع بالكامل عن الملامح النهائية لسيارة Type 01 قبل نهاية العام الحالي، تمهيدًا لبدء عملية التصنيع الفعلي وتسليم الحجوزات الأولى للملاك لعام 2026.

تطلعات لإعادة الهيكلة ومنافسة الكبار بحلول عام 2027

راهنت إدارة جاجوار على طراز Type 01 ليكون بمثابة حجر الزاوية في بناء الهوية المستقبلية الرقمية للشركة، حيث حصلت المركبة على شاسيه منخفض مخصص للسباقات وهيكل خارجي انسيابي ممتد يضمن مستويات تدفق هوائي فائقة تدعم عمر البطارية، بالإضافة إلى مقصورة ملكية مجهزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والشاشات التفاعلية البانورامية. 

ومع اكتمال الطرح التجاري للسيارة ووصولها إلى صالات العرض الكبرى، يتوقع خبراء المحركات أن تسهم هذه القفزة في إعادة رسم معايير الفخامة البريطانية العصرية والسيطرة على حصة وازنة من مبيعات النخبة بحلول عام 2027.

