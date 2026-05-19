وزير الصناعة يتفقد شركة النصر لصناعة السيارات

أكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، أن وزير الصناعة أجرى جولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان، استمرت لأكثر من ساعتين، تابع خلالها خطوط الإنتاج والتقى بالعمال والمهندسين، في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي حتى عام 2030.

وأوضح الغنام أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنوياً داخل مصر، مع تخصيص 25% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية.

وأشار إلى أن شركة النصر للسيارات تضع أولوية كبرى لإنتاج السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بدعم من حوافز حكومية مخصصة لهذا القطاع، لافتاً إلى أن الشركة استعادت نشاطها بعد توقف دام 15 عاماً، وبدأت تحقيق أرباح مجدداً وسط توسع الاستثمارات وثقة متزايدة في الصناعة المصرية.