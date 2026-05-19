بين توك توك وسيارة ملاكي.. القبض على أجنبي وسائق تشاجرا في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائدى مركبة "توك توك" وسيارة "ملاكى" حال تعديهما على بعضهما لإصطدام الأول بسيارة الثانى بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بين طرف أول (القائم على النشر "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) طرف ثان (سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) ، لقيام الطرف الثانى بالإصطدام بسيارة الطرف الأول وإحداث تلفيات بها تبادلا خلالها التعدى بالسب وقيام الأول بمحاولة التعدى على الثانى بـ (عصا خشبية) دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط الطرفين والمركبتين وبحوزة الأول "العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية, وتولت النيابة العامة التحقيق.