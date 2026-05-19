اكتشفته من غير ما اعرفه.. بدر رجب يروي تفاصيل بدايات مصطفى شوبير في الأهلي

كشف بدر رجب، رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الأهلي، أنه اكتشف الحارس مصطفى شوبير وهو في سن الثامنة، دون أن يعلم وقتها أنه نجل الإعلامي أحمد شوبير.

وأوضح بدر رجب، في تصريحات تلفزيونية، أن مصطفى شوبير انضم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي في سن مبكرة، ووقع عقدًا خلال تلك المرحلة، مشيرًا إلى أنه لم يكن من اللاعبين الذين يطالبون بتعديلات أو يتحدثون عن الأمور المادية طوال فترة تواجده بالنادي.

وأضاف أن اللاعب كان يتمتع بالالتزام والانضباط منذ صغره، مؤكدًا أن مسألة استمراره وتجديد عقده مع النادي الأهلي تُعد محسومة ومفروغًا منها في ظل قناعة النادي بقدراته.